Otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakır Mahallesi yönünden İlyaslar Mahallesi istikametine giden Ş.D idaresindeki 45 YD 198 plakalı otomobil, yine aynı yönde giden Ö.K. idaresindeki 45 PA 3335 plakalı zeytin yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralanan araç şoförü Ş.D. ile A.D., C.D., H.N.D. ve N.D. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yola savrulan zeytinler, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle kapanan yol çekicinin araçları kaldırmasıyla yaklaşık 30 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.