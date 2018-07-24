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24 Temmuz 2018 15:56

Otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi boğularak hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandıKaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Sarıbey yolu üzerinde meydana geldi.

Otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

24 Temmuz 2018 15:56

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi boğularak hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı


Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Sarıbey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilye göre, sulama kanalının yanında bulunan yolda seyir halinde giden 45 E 2919 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil servis ve AKS ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan İlter Ç. ve Ali E. vatandaşların yardımıyla araç içerisinde yaralı olarak çıkarılırken, 2 yaralı da Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan 60 yaşındaki Durmuş Ali Kamalı ise boğularak hayatını kaybetti. AKS ekipleri tarafından araç içerisinde cesedine ulaşılan Kamalı’nın cansız bedeni morga götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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