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Otomobil takla attı: 2 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.


Kaza, sabah 06.30 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Çerkezhamidiye Mahallesi Kınık Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K. (29) idaresindeki 45 YB 6692 plakalı otomobil seyir halinde giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç karşı şeride geçerek uygulama yapan Soma Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne ait 45 A 59921 plakalı araca çarptı. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza'da araç sürücüsü O.K. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araç içerisinde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.K. (29) da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada polis ekipleri ise yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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