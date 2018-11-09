Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan İlhan B. (37) yönetimindeki 09 AAV 543 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Fevzi K. idaresindeki 27 V 3959 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı İlhan Berber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.