Otomobil tutkunundan ilginç evlilik teklifi

Manisa'nın Kula ilçesinde modifiyeli otomobil tutkunu İlyas Eşmeli, arkadaşlarıyla birlikte modifiyeli otomobillerle gösteri yaparak kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Kula Tofaş Fan Clup kurucusu İlyas Eşmeli, kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için çevre il ve ilçelerden Tofaş tutkunu arkadaşlarını Kula'da buluşturdu. Kula Küçük Sanayi Sitesinde toplanan modifiyeli araç tutkunları, evlilik teklifi öncesinde araçlarla gösteri yaptı. Salihli, Uşak, Eşme, Denizli gibi çevre il ve ilçelerden Kula'ya gelen modifiyeli araç tutkunları, Kula Tofaş Fan Clup kurucusu İlyas Eşmeli'yi bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Küçük Sanayi Sitesinde toplanan modifiyeli araç tutkunları, burada yaptıkları gösterilerin ardından araçlarla birlikte Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtı önüne geldi. Kent meydanını araçlarla dolduran araç tutkunları, Eşmeli'nin kız arkadaşı Dilek Saya'ya evlenme teklifinde bulunması için organizasyon hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kent meydanına gelen Eşmeli'nin kız arkadaşı Dilek Saya, ellerinde meşaleler ve "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart bulunan araç tutkunlarını görünce şok geçirdi. Ses sistemi modifiyeli araçtan çalan şarkılar eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yapan İlyas Eşmeli, “Evet” cevabını aldıktan sonra yüzüğü kız arkadaşının parmağına takarak müzik eşliğinde ilk dansını gerçekleştirdi. Arkadaşları, genç çifti alkış yağmuruna tuttu. Araç tutkunları, dans eden çiftin ardından araçlardan açılan oyun havaları eşliğinde oynadı.

Eşmeli'nin sürpriz evlilik teklifinde, annesi Fatma Eşmeli ve babası Mehmet Eşmeli'de oğlunu yalnız bırakmadı.

Bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan araç tutkunu arkadaşlarına teşekkür eden Kula Tofaş Fan CLup kurucusu İlyas Eşmeli, "Kurucusu olduğum Kula Tofaş Fan Clup üyeleri ve çevre il ve ilçelerden gelen modifiyeli araç tutkunu arkadaşlarım ile birlikte bugün ömrümü birleştirmek istediğim Dilek'ime böyle bir teklif yapmayı planladık. Çok heyecanlıyım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umudumuz bir ömür boyu mutlu olmak” dedi.

Oğlunun yaptığı sürpriz evlilik teklifini çok beğendiğini ve bir ömür boyu mutlu olmalarını dilediğini ifade eden Eşmeli'nin annesi Fatma Eşmeli, "Oğlumun bu sürpriz evlilik teklifini çok beğendik. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun inşallah. Mutluluklar dilerim sonuna kadar” diye konuştu.