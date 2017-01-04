Otomobilin kaputunda uyuşturucu ele geçirildi

Manisa Akhisar’da denetim yapan polis ekipleri, ihbar üzerine kontrol ettiği bir otomobilin motor kaputunda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akhisar’ın Zeytinliova-Lise kavşağında bir ihbarı değerlendirerek bir otomobil ve tırı durdurdu. İstanbul yönünden gelen otomobilin sürücüsünün davranışlarından şüphelenen polis ekipleri 34 YP 5146 plakalı otomobilde arama yaptı. Polis ekipleri otomobilin motor kaputu ile kalorifer sistemi arasındaki boşluğa sıkıştırılmış çanta tespit etti. Çantanın içinde miktarı belli olmayan uyuşturucu madde bulundu. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan şahıslar gözaltına alındı.