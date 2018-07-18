Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Kızılkaya Mahallesi Galericiler Sitesi önünden Hisarkapı kavşağı istikametine seyir halinde olan Barış Toksöz yönetimindeki 45 ACB 65 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde iken yolun sol tarafından bulunan park yerine aracı park etmek için sola manevra yapan İsmet Kocagöz yönetimindeki 35 PDU 02 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine çağırılan 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Toksöz’ün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.