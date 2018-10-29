Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar ve Yeşildere mahalleleri arasındaki karayolunda meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere, dün saat 22.50 sıralarında Süleyman S.'nin kullandığı 45 PL 731 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Yunus A.'nın kullandığı 45 AAS 427 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken araçta bulunan sürücüler de aracın içerisinde sıkıştı. Kaza yerine kısa sürede ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği Kurtarma ekipleri her iki sürücüyü de sıkıştıkları araçtan çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.