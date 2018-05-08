(Özel) 36 yıl sonra hasret giderdiler

Vefat eden öğretmenler ve sınıf arkadaşlarının mezarlarının da toplu halde ziyaret edildiği buluşmada hasret giderilirken gözyaşları adeta sel oldu.

Kırkağaç’ın sevilen emekli öğretmeni Ali Angı, Cüneyt Naci Yıldırım ve Fevzi Ok’un birlikte organize ettikleri muhteşem organizasyonda gözyaşları sel oldu. Sabah 09.00’da başlayıp akşam 22.00’da son bulan etkinliğe, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Lisesi’nde o dönem görev yapan öğretmenleri, Mehmet Gençoğlu, Nafize Gençoğlu, Şennur Türkölmez, Ali Angı, Saide Angı, Nevzat Sezgin, Nurisu Sezgin, Hasan Ali Çelik, Bingül Çelik, Savaş Öztekin, Kadriye Öztekin, Mehmet İyiyapıcı, Şirin İyiyapıcı, Halil Yaşbudak, Atiye Yaşbudak, Yunus Tayar, Kırkağaç Lisesi’nin 1982 yılındaki şampiyon kadrosunda yer alan futbolcuları, Cengiz Kelemci, Cüneyt Naci Yıldırım, Fevzi Ok, Yalçın Ararat, İbrahim Alev, Veli Erek, Nurettin Topçuoğlu, Serdar Sel, Mehmet Ali Kopuk, Mustafa Tozkoparan, Şenol Seçim ve Necati İşçi katıldı.

Düzenlenen geniş katılımlı organizasyon Kavun Diyarında verilen sabah kahvaltısıyla başladı. Kahvaltının ardından vefat eden öğretmenler Saruhan Sezer ve Hasan Sevim ile 1982 yılında Kırkağaç Lisesi’nin efsane kadrosunda yer alan Levent Kaska’nın mezarları toplu halde ziyaret edildi.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler tam 36 yıl sonra Kırkağaç Lisesi’ne giderek 6 Fen ve 6 Edebiyat sınıflarını ziyaret edip eski günleri andı. Duygusal anların yaşandığı o anlarda anılar da tazelendi.

Öğle yemeğinin ardından şampiyon Kırkağaç Lisesi’nin 1982 yılı kadrosu ile Acaridmanspor’da forma giymiş eski futbolculardan oluşan kadro, Şair Eşref Stadında karşılaştı. 1-1 berabere biten karşılaşma nefesleri keserken, usta oyuncular oynadıkları futbolla yeteneklerinden bir şey kaybetmediklerini gösterdi.

Kırkağaç ilçesinin efsane öğrencileri ve öğretmenleri daha sonra yine toplu halde, sırasıyla Kırkağaç Acaridmanspor Kulübünün duayen futbolcusu ve antrenörü Emin Tasın’ı, Öveçli Mahallesi sakinlerini ve Kırkağaç Çam Festivalini ziyaret etti. Muhteşem organizasyonun finali ise Köfteci Altay’da yenilen akşam yemeği ile yapıldı.

Yenilen akşam yemeğinin ardından düzenlenen programda Kırkağaç Lisesi öğretmenlerinden rahmetli Ahmet Önder Türkölmez ve Saruhan Sezer ile rahmetli oyuncular Hasan Tör ve Levent Kaska’nın yakınlarına, Kırkağaç Lisesi öğretmenlerine, Kırkağaç Lisesi futbol takımında oynayan futbolculara, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’e, İHA Muhabiri Hakan Demir’e ilçe sporuna desteklerini esirgemeyen Fatih Candan ve tanınmış fotoğrafçı Kadir Boz’a günün anısına özel, plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Final programına Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Sadrettin Küçük, Kemal Tokgöz, Özcan Kaçar, Huriye Ok, Mehmet Ali Kaska, Halil Kaska, Yunus Cezayir, Tülin Yıldırım, Kadir Boz, Mehmet Yaşar, Levent Komşu, Fatih Candan, Erol Tör, Kamil Boz, Meral Boz, Halide Soydan, Abdullah Erköse, Nilgün Türkölmez, Kürşat Sezer, Ayşe Sezer, Türker Gençoğlu, Dilek Gençoğlu, Bingül Çelik, Hasan Ali Çelik, Nuray Tör Okur, Servet Okur, Rahime Kelemci, Nurhayat Topçuoğlu, Yavuz Cezayir, Murat Tahtalı, Yusuf Özkan, Turgay Akbayrak, Mücahit Küçük, Mehmet Karaköylü, Vedat Basın, Ferhat Tavas, Mustafa Şen, Mustafa Bozyel, Melih Yavaş, Gülnur Yavaş, Emin Tasın ve Zeki Seçkin katıldı.

Gece konuşmalar ve anlatılan anılarla son bulurken, eski öğretmen ve öğrenciler yakın zamanda tekrar buluşmak için sözleşti.

İHA muhabirine bir açıklama yapan emekli öğretmen Ali Angı, “36 yıl sonra hem öğretmen arkadaşlarımı hem de öğrencilerimi görmenin mutluluğunu yaşadım. Unutulmaz bir gündü. Bu muhteşem organizasyona desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza ve eski öğretmen ve öğrencilerime çok ama çok teşekkür ederim. İnşallah bu buluşmalarımızı bundan böyle her yıl düzenli olarak yaparız” dedi.