(Özel) 'Aşık' muhtar adayı bağlamasıyla destek turunda

Manisa'da halk ozanı Osman Erten, bağlamasıyla muhtar adayı olacağı mahallede destek turuna çıktı. Seçmenine bağlama çalarak, türkü söyleyerek seslenen halk ozanı Erten, seçmenini hem şaşırttı, hem eğlendirdi.

Manisa'da halk ozanı geleneğini sürdüren ‘Aşık Osman Feryadi' mahlası ile bilinen Osman Erten, önümüzdeki yıl 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesi muhtar adayı olacağını açıkladı. İkamet ettiği Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde çalışmalarına başlayan muhtar, destek turuna çıktığı mahallesinde bağlamasını yanından hiç ayırmıyor. 20 bin nüfuslu 7 bin seçmeni bulunan mahallede sokak sokak gezen muhtar adayı Erten, seçmenine bağlama çalıyor, türkü söyleyerek destek istiyor. Muhtar adayı Erten'i gören seçmen ise bu duruma hem şaşırdı hem de eğlendi.

Mahalle sakinlerinin ileri gelenlerinin tavsiyesiyle muhtar adayı olduğunu belirten Erten, "48 yıldır Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşıyorum. Mahallemizin ileri gelenleri ve köklü aileleri desteğini alarak muhtarlığa aday oldum. Mahalleye en iyi hizmeti yapacağımdan eminim. Hem kendime, hem halkıma, hem de Hakk'a güvendiğim için bu yola baş koydum. Bu yola çıkarken vatandaşlardan olumlu cevap aldım. Olumsuz cevap alsaydım bu işe soyunmazdım. Yaşım 60'a dayandı. Bugüne kadar muhtar olmayı hiç düşünmedim. İhtiyaç duyulduğu için bu yola baş koydum. Allah'ın izni, mahalle sakinlerimizin desteğiyle el birliği yaparak bu işi başaracağıma inanıyorum” diye konuştu.