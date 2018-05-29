(Özel) Bağlarda salkım güvesine karşı biyolojik mücadele

Üreme dönemlerinde üzüm salkımlarının içine yumurta bırakan salkım güvesi, üzümde ciddi rekolte kayıplarına neden oluyor. Salkımın içini tamamen yiyerek beslenen salkım güvesine karşı kullanılan ilaçların ihracatta kalıntı sorununu ortaya çıkarması sonrasında geliştirilen biyolojik mücadeleyle hem ilaç kalıntısı sorunu ortadan kalkıyor hem de çiftçiler bağlarına kimyasal ilaç atmak zorunda kalmıyor. 2012 yılında başlatılan biyolojik mücadelede her geçen yıl üreticilerin ilgisi artarak devam ediyor. Bağlara asılan feromon yayıcılar sayesinde erkek böceklerin dişileriyle birleşmesi engellenerek üreme ortadan kaldırılıyor.

Dekara 50 liralık bakanlık desteği

Tüp ve tel şeklinde iki farklı kullanım yöntemi bulunan feromon yayıcılar hakkında bilgi veren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Biyolojik teknik mücadelesi her geçen yıl artarak bağcılıkta da yoğun olarak kullanılmakta. Bunun için feromon yayıcı dediğimiz bazı aparatlar kullanıyoruz. Halk dilinde tel, tüp veya rak dediğimiz aparatlar. Bunların çalışma mantığı, dişi kokusu yayarak erkek ve dişi zararlının birleşmesini engellemek böylece üremeyi kontrol altına alabilmek. Bunu sağlayabildiğimiz takdirde ise kimyasal ilaç kullanmadan, kalıntısız, doğal dengeyi bozmadan bir üretim sezonu geçirebilmek. Bunu kullandığımız ana zararlımız salkım güvesi dediğimiz bir zararlı. Geçen yıl 2017 yılı içerisinde yalnızca Manisa’da 185 bin dekar alanda yaklaşık dekara 35 liralık bir bakanlık desteğimiz var. 6,5 milyon liralık bir destek verildi. Bu rakam 2018 yılı için dekara 50 liraya çıkarıldı. Beklenen üretim alanı ise 250 bin dekar civarı. 2018 yılı içerisinde bu beklenen rakam gerçekleşirse bakanlığımız tarafından bağcılıkta 12,5 milyon liralık bir destek vermesi öngörülüyor" dedi.

"Bul yıl kullanım hedefi 250 bin dekar tarım alanı"

2012 yılında bin 500 üretici tarafından başlanan uygulamayla bu yıl sonunda 250 bin dekarlık alanda kullanım hedeflendiğini söyleyen Ünal, "Dişi ve erkek böcek zararlının üremesi kontrol altına alındığı zaman kimyasal mücadele olmadığı zaman bir mücadele tekniği amaçlıyoruz. Burada yaklaşık dekar başına 45-50 adet asmamız gerekiyor. Şu an fiyatı 1,2 lira civarı. Dekar başına ise 50 liralık bakanlık desteğimiz var. Bu mücadele yöntemi aktif olarak çalışan ve uyguladığımız yöntemlerden birisi. Her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Üreticilerimiz tarafından da kabul gördü. 2012 yılında bin 500 civarı üreticimiz tarafından başlayan uygulamada 250 bin dekarda mücadele tekniğinin uygulanması düşünülmekte. Bunları Nisan ayı başı gibi asma yöntemiyle parsellerimize uyguluyoruz. 5 ay boyunca Ağustos ayı sonuna kadar bu koku yayıcılar parselimizi salkım güvesine karşı korumuş oluyor. Bir dönümde yaklaşık 60-70 lira civarına mal oluyor. Dekara da 50 liralık de bir bakanlık desteği var" diye konuştu.