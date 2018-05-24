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24 Mayıs 2018 10:43

(Özel) Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, doğum sırasında çenesini kaybeden ve beslenme sorunu nedeniyle "yaşamaz” denilen dana 15 ay içerisinde 600 kiloya ulaşınca, satın almak isteyenler sıraya girdi.

(Özel) Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor

24 Mayıs 2018 10:43


Saruhanlı’nın Çullugörece Mahallesi’nde, doğumu sırasında veteriner tarafından çenesine ip bağlanarak çekilmesi sonucu çenesi kırılan dana, sahibinin özverili bakımıyla 15 ay içerisinde 600 kiloya ulaştı. Çenesinin olmaması sebebiyle beslenmede zorluk çekeceği ve bu nedenle fazla yaşamayacağı düşünülen danayı elleriyle besleyerek yetiştiren çiftçi Süleyman Kiriş, doğduğunda kesmeyi düşündüğü danasını şimdi satmaya kıyamıyor.


Boşta sallanan dili nedeniyle görenleri hayrete düşüren çenesiz dana için komşularının "yaşamaz, ölür" dediğini anlatan Kiriş, "Kesecektim ama kıyamadım kesmeye, kendim bakmaya başladım ve şimdi 15 aylık kocaman dana oldu. Kendi elimle besliyordum küçükken. Komşular bakılmaz buna, beslenemez, ölür dediler ama ben dinlemedim kimseyi ellerimle besledim. Daha sonra diliyle verdiğimiz samanı yemeye alıştı ve komşuların söylediğinin tersine kocaman oldu. Şimdi 600 kilo civarında geliyor. Bu şekilde olunca satın almak istiyorlar ama daha satmayı düşünmüyorum. Aslında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bana ödül vermesi lazım böyle bir hayvana baktığım için" dedi.




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