(Özel) Çölyak hastaları kebap lezzetinden mahrum kalmayacak

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği’nin girişimleriyle artık çölyak hastaları da Manisa Kebabı’nın lezzetinden mahrum kalmayacak. Dernek tarafından Manisa’da bulunan kebap ustalarına, glutenden olumsuz etkilenen çölyak hastalarının da tüketebileceği kebap yapımı için eğitim verildi. Ustalar, özellikle buğday gibi tahıllarda yer alan gluten protein grubu ve ’çapraz bulaşma’ konusunda eğitim aldıktan sonra kebap yapımına başladı. Kebap ustaları çölyak hastaları için glutensiz ekmeklerle kebabı hazırlarken, çapraz bulaşmanın önüne geçmek amacıyla da bıçak ve tahtalarını özel olarak seçiyor. Böylece çölyak hastaları da artık Türkiye’de coğrafi işaretli olan Manisa Kebabı’nı rahatlıkla tüketebiliyor. Manisa’da 91 yıldır hizmet veren Kebapçı Ali’nin işletmesinin sahibi ve Manisa Kebabı ustası İbrahim Onaylı da glutensiz kebap yapan ustalardan biri. Çölyak hastaları konusunda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirten İbrahim Onaylı, "Gündem değiştikçe insanların hassas gıdalarda, yediği, yemediği noktalar oluyor. Gündem de çölyak hastalığı dediğimiz bir hastalık vardı. Arkadaşlarımız gelip görüştüler. Bizler de onların sağlıklı beslenmeleri için özel olarak onların yiyeceği ekmeklerden Manisa Kebabımızı yapmaya başladık. Özellikle çapraz bulaşma konusunda herhangi bir rahatsızlık duymamaları konusunda onlar geldikleri zaman bıçağımızı ve tahtamızı özel olarak değiştiriyoruz. Onların yiyeceği sağlıklı bir şekilde Manisa Kebabımızı yapıyoruz" dedi.

"Çapraz bulaşma bizler için çok önemli"

Glutensiz Manisa Kebabı için girişimlerde bulunan Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkan Yardımcısı Tolga Nardal, bu konuda önce mekan sahiplerine eğitimler verildiğini belirterek, "Önce mekan sahibiyle, ustasıyla bir eğitime başlıyoruz. Gluten nedir, çapraz bulaşma nedir gibi eğitimleri veriyoruz. İnsanlarla beraber yemek yemenin keyfi muhteşem. Önemli olan buğday ununun içerisinde gluten maddesinin vücudumuza girmemesi. Undan, ekmekten, galetadan uzak durmamız gerekiyor. En önemlisi de bunlarla beraber çapraz bulaşma bizler için çok önemli. Çapraz bulaşma konusunda eğitim veremez ise bizim yediklerimiz glutensiz olsa bile bulaşma çok fazla olabiliyor. Önce mekan sahibiyle, ustayla bu konuyu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Manisa Kebabı’nı yiyebiliyor olmanın tadı doyulmaz"

Toplumla beraber dışarıda Manisa Kebabı yemenin tadına doyulmadığını belirten Nardal, "Toplumla beraber, herkesle beraber oturup gerçek Manisa Kebabı’nı yiyebiliyor olmanın tadı doyulmaz. Biz çölyaklılar olarak kolay kolay dışarıda yemek yiyemiyoruz. Çapraz bulaşmanın dışında gluten hassasiyetimizi her esnaf kolay kabul etmiyor. Böyle bir eğitimi kabul ettiği için mekan sahibine çok teşekkür ederiz. Herkes ’Kendi ürünüm çok iyi’ der. Mutlaka da öyledir. Ama Manisamızın en güzel ürünlerinden birini çölyak dışındaki insanlarla beraber yemek bizim için muhteşem bir duygu" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastalarının dışarıda yemek yiyebilme imkanının bulunmadığını söyleyen Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, "Çölyaklı bir bireyin normal hayatının içerisinde gluten maddesinin olmaması gerekiyor. Gluten maddesi maalesef o kadar çok hayatımızın içerisine giriyor ki dışarıda bir şey yeme şansımız kalmıyor. Bunun içerisinde katkı maddelerinin yanında içerisinde gluten maddesi de olabiliyor. Bazen çapraz bulaşmadan dolayı da gluten maddesine maruz kalıyoruz. Bundan dolayı eve kapanıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. Biz de dernek olarak Manisa’da bir takım etkinlikleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken işlerden birisi de dışarıdaki haklarımızı savunacak hale getirebilmek. Türkiye’de Manisa Kebabı zaten coğrafi işaretli bir kebaptır. Gerçek Manisa Kebabının içerisinde gluten maddesi yok. Ama bunu yiyebilmemiz için küçük bir takım eğitimler vermek zorundayız. Altında pide olmaması gerekiyor. Çapraz bulaşma olmaması gerekiyor. Kullanılan aletlerin temizlenmesi gerekiyor. Bu tür eğitimleri dernek olarak veriyoruz. Duyarlı işletme sahipleri bizlere büyük destek veriyorlar. Bizleri kendileri yerine koyarak bizler gibi davranıyorlar. Biz de Manisa’da glutensizleştirme etkinliği olarak bu tip çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Manisalı aşçı ve şeflere eğitim düzenlenecek

Manisa’da daha fazla glutensiz mutfak oluşturmak için aşçı ve şeflere eğitimler düzenleyeceklerini belirten Şivecan, "Manisa’da yaklaşık 180 aşçı ve şef var. Onlara glutensiz şefle birlikte eğitim düzenleyeceğiz. Onların da bir farkındalığını arttırıp lokantalara da girmeyi düşünüyoruz. Bu tip mekanlarda dışarıda da yemeği düşünüyoruz. Onun haricinde kafelerle görüşüyoruz. Bu konuda duyarlı insanlarımız artmaya başladı. Kafeleri de glutensiz hale getirmeye başlayacağız. Bu işin Manisa’da başlayıp tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Türkiye’nin her yerinde bu tip glutensiz mekanların olmasını istiyoruz" diye konuştu.