(Özel) Göçten vazgeçip hayvancılığa başladılar

Orman köylüsünü kalkındırmak amacıyla yürütülen ORKÖY projeleri kapsamında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa’daki orman köylülerine süt koyunları ve süt sığırları desteğinde bulundu. Özellikle tütüncülüğün hakim olduğu Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak ve Çamköy’deki köylülerin bazıları şehir merkezine göç etmekten vazgeçti, bazıları da göç ettikten sonra köyüne geri dönerek hayvancılığa başladı. Köylülerin yeni hayali, hayvanlarını çoğaltarak üretime geçmek.

"Hayallerimiz gerçek oldu"

İki buçuk yıldır evli olan Halil Esen, ORKÖY ile özellikle gençlerin göçten vazgeçtiğini ve üretim yapmaya başladıklarını söyledi. Esen, “Biz de genelde tarla işiyle uğraşıyorduk. Şimdi süt sığırcılığına başladık. Gençlerin göç etmemesi için bu tip desteklerin verilmesi çok iyi oldu" dedi.

İbrahim Akyüz de göçten vazgeçen köylülerin arasında yer alıyor. Tütüncülüğü bırakıp Manisa’nın Salihli ilçesine göç etmeye karar veren üç çocuk sahibi Akyüz, gelen destekle köyünde kalarak süt koyunculuğuna başladı. Akyüz, "Şehre taşınacaktık ama ORKÖY desteği ile 30 koyun 1 koç aldık ve köyümüzde kalmaya, hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. Desteği alınca çok sevindik. Şehre göç edince zorlanacağımızı biliyorduk. Bu iş olunca çok sevindik. Hayallerimiz gerçek oldu" şeklinde konuştu.

"Artık göç etmek zorunda değilim"

Çamköy’de yaşayan Dilek Kartal ise para kazanmak için Manisa’nın Selendi ilçesine giderek bir tekstil firmasında işe başladı. Kardeşi Hasan Kartal da, günü birlik işlerde çalışmaya başladı. Dilek Kartal, ORKÖY kapsamında 30 koyun ve 1 koç desteği gelince kardeşi ile köyüne dönerek hayvancılığa başladı. Kartal, "Hayalimiz bu işi geliştirmek ve üretime geçmek. Başkasının işinde çalışmak zor. Haftalık 250 lira kazanıyordum. Burada kendi işini yapmak daha kolay. Artık göç etmek zorunda değilim. Kendi işimi yaptığım için mutluyum" diye konuştu.

"Gelir, tütüne göre daha iyi"

Tütüncülükle uğraşan Ufuk Kırbaş, ORKÖY kapsamında aldığı 2 süt sığırıyla hayvancılığa başladı. Annesi Yazgülü Kırbaş ile yaşayan Ufuk Kırbaş, “ORKÖY kredisi çıkınca hayvancılığa başladık. Orman ve Su İşleri Bakanlığına böyle bir proje başlattıkları için teşekkür ediyoruz. Hayalim hayvanları çoğaltıp üretime geçmek" dedi.

Tütün işini henüz tam olarak bırakmasa da hayvancılığa adım attığını belirten Yıldıray Bayındır, "2 tane daha önceden hayvanım vardı. 2 tanesini kendi gücümle aldım. 2 hayvanı da ORKÖY’den gelen destekle aldık. Şimdi hayvancılık yapıyoruz. Gelirimiz tütüne göre daha iyi. Aylık alır gibi süt parası alıyoruz. İnek başına 25 litre süt geliyor. Bunun 6 litresini ineğimiz Yıldız’ın buzağısına veriyoruz, 19 litresini ise sütçüye veriyoruz. Hayvancılık; tütün, buğday ve arpa işinden daha iyi. Hayalimiz hayvanları çoğaltmak. Çocuklarımı da hayvancılığa yönlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Talep çok

Proje hakkında bilgi veren Orman Mühendisi Remzi Çelebi, şunları kaydetti:

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak orman köylülerine ORKÖY kapsamında çeşitli krediler veriliyor. Yöremizde de gelir seviyesi düşük köylülerimizin talepleri çok oluyor. Her yıl kırsalda yaşayan köylüleri destekleyip hem ülke hayvancılığını geliştirmek, hem de köylülerin ekonomik durumunu iyileştirmek amaçlanıyor. Bu şekilde köyden kente göç de azalıyor. Göçten vazgeçen köylülerimiz, şehirdeki gelirlerinden daha fazla gelire sahip oluyor."