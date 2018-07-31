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31 Temmuz 2018 10:40

(Özel) Güreşçi ‘Yakışıklı Sülo’ kurbanlık yolunda

Manisa’da Yörük kültürünün geleneksel şenlikleri arasında bulunan deve güreşleri için deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu, ‘Yakışıklı Sülo’ ismini verdiği şampiyon güreşçi devesini Kurban Bayramı öncesi otomobil fiyatına satışa çıkardı.

(Özel) Güreşçi ‘Yakışıklı Sülo’ kurbanlık yolunda

31 Temmuz 2018 10:40


Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde kurduğu çiftliğinde deve güreşleri için hayvan yetiştiren üretici Süleyman Mertsoylu, Manisa ve çevre illerden gelen kurban taleplerini de karşılamaya çalışıyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 4 devesini satan Mertsoylu, ‘Yakışıklı Sülo’ ismini verdiği şampiyon güreşçi devesini de otomobil fiyatına satışa çıkardı. 25 ile 30 bin lira arasında değişen fiyata satışa sunulan güreşçi deve, alıcısını bekliyor.


Devecilik mesleğinin babasından kaldığını belirten Mertsoylu, deve güreşleri olmadığı dönemlerde develerini sünnet törenlerinde çocukların gezdirilmesi için kullanarak geçimini sürdürdüğünü söyledi. Satışa sunduğu 2 devesinden biri olan ’Yakışıklı Sülo’ ismini verdiği şampiyon güreşçi devesinin Ege Bölgesi’nde yapılan tüm güreşlerde şampiyon olarak kupa kazandığını belirten Mertsoylu, “Çamlıca Mahallesi’nde kurduğum çiftlikte deve yetiştiriyorum. Altı devem vardı. Kısa bir süre önce dördünü sattım ve ikisi kaldı. Kurbanlık amaçlı beslediğim develerim ile boş zamanlarında sünnet törenlerinde çocukları taşıyorum. Develerimiz kurbanlık amaçlı ve sünnet cemiyetlerinde kullandığımız mübarek bir hayvandır. Devemin biri güreşçi. ‘Yakışıklı Sülo’ ismini verdiğim devemin şampiyonlukları ve kupaları var. Kurbanlık olarak 25 ile 30 bin lira arasında satışa çıkardım” dedi.




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