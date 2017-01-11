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11 Ocak 2017 16:07

Özel güvenlik görevlilerine iş sağlığı eğitimi

Özel güvenlik görevlilerine iş sağlığı eğitimi

11 Ocak 2017 16:07

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.
Atatürk Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Alper Boztepe, yetkililer ve güvenlik personeli katıldı. Seminerde, güvenlik personelinin görev yetkileri konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Güvenlik personelinin görevlerini en iyi şekilde bilmesi gerektiğinin altını çizen Güvenlik Şube Müdürü Alper Boztepe, bu tür eğitimlerin personelin bilgilenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konularında donanım sahibi olması açısından faydalı olduğunu vurguladı.



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