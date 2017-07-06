(Özel Haber) Aşırı sıcaklar üzüm salkımlarını yaktı

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Afrika üzerinden gelen aşırı sıcaklar çiftçileri de vurdu. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde güneşe maruz kalan üzüm salkımlarında yanıklar meydana geldi. Bahar aylarında dolu ve don olaylarından dolayı canı yanan çiftçilerin bağlarında yaz sıcakları da üzümlerde yüzde 20’ye kadar zarar meydana getirdi. Zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, güneş yanıklarının en büyük nedeninin bağlarda üzümlerin güneş görmesi için yapılan yaprak alma işlemi olduğunu söyledi. Okur, "Saruhanlı’da 4-5 günden beri yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı üzüm salkımlarında yanmalar meydana geldi. Bunun en büyük nedeni bağların zamanından önce yaprak alınmasından dolayı güneş aşırı sıcakta üzüm salkımlarını yaktı. Buradan çiftçilerimize sesleniyoruz. Sakın ola bu havalarda yaprak almayın. Bilhassa gündüz sulaması yapmayın. Bu hem kendilerine zarar hem de ülke ekonomisine zarar. Çiftçilerden özellikle tavsiye ediyoruz. Yaprak alacakları zaman sadece pencere açma yöntemi dediğimiz şekilde yaprak almaları ve muhakkak bağlarını geceleyin sulamalarını istiyoruz. Çünkü aşırı sıcaklardan bitkinin akciğerleri dediğimiz yapraklar alındığı zaman üzüm dışarıda kalıyor. Tatlanma dönemi olmadığı zaman da güneş ışınları üzüme direk temas ettiği için üzümü yakıyor" dedi.

Zarar yüzde 20’lere varıyor

Saruhanlı’daki üzüm bağlarında incelemelerde bulunduklarını ve bazı bölgelerde zararın yüzde 20’lere ulaştığını sözlerine ekleyen Başkan Okur, "Şu anda yaşanan bu afet bayağı bir yüksek. Şu an son yaptığımız araştırmalarda ilçemizin belirli kısımlarında yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20’ye varan hasarlar tespit ettik. Bu da çiftçimize zarar yazmakta" diye konuştu.