(Özel haber) Avrupalı tahini keşfetti, ihracatı arttı

Türkiye’de yıllık 120-130 bin ton civarında olan tahinin ham maddesi susam ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’i özellikle Afrika ülkelerinden ithal ediliyor. Türkiye’deki üreticiler ise ithal ettikleri susamla ürettikleri tahin ve helvaları yeni pazarlara ihraç etmeye başladı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 kuşaktır ham maddesi susam olan tahin ve helva yapımı gerçekleştiren ve kapasitelerini sürekli arttıran Ünalan kardeşler, susamın tahin ve helvaya olan yolculuğunu anlattı. Türkiye’de yeteri kadar üretim olmadığı için Nijerya, Etiyopya ve Hindistan’dan da susam ithal ettiklerini kaydeden kardeşler, özellikle tahinin son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada kullanımının giderek arttığını ve yeni pazarlar oluştuğunu söyledi.

Dört kuşaktır aynı sektörde

Salihli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarında kardeşiyle birlikte 3 çeşit susam, tahin ve helva üretimi yaptıklarını kaydeden Gökhan Ünalan, “1918 yılında Kula’da Hacı İbrahim Azizler yani babamın dedesi Kula’da küçük bir dükkanda helvacılık sektörüne giriyor. Ondan sonrasında bizim dedemiz Mehmet Ünalan işi devralıyor ve dedem 1950-1960 yıllarında Salihli’ye göç ediyor. Salihli’ye göç ettikten sonra burada yine aynı sektöre devam ediyorlar. Bunun yanında akide şekeri, lokum üretimini de yapıyorlar. Babam Şerafettin Ünalan ve amcam Ruhi Ünalan işi devralıyor. 2012 yılında organize sanayi bölgesinde bu tesisimizi kurduk. 2013 yılında babamızı kaybettikten sonra işin başına abim ve ben geçtik. İşimize devam ediyoruz. Kapasitemizi artırarak, pazarımızı büyüterek işimize devam ediyoruz” dedi.

Türk susamı yeterli gelmiyor

Ham maddeleri olan susamın şu anda Türkiye’de yeterli gelmediği için yurt dışından tedarik ettiklerini kaydeden Gökhan Ünalan, “Afrika ülkelerinden Etiyopya, Nijerya ve Asya’dan Hindistan’dan susamı tedarik ediyoruz. İthal susam hem yüzde 30 oranında maliyet olarak daha uyguna geliyor hem de daha temiz geliyor. Bizim susamımız maalesef taşlı, topraklı ve yapraklı olduğu için ithal susamın maliyeti hem randıman açısından hem fiyat olarak daha uyguna geliyor. Türkiye’nin susam ihtiyacı şu anda 120-130 bin ton civarında. Yerli susam maalesef yılda 20-30 bin ton civarında üretiliyor. Bu da ithal susama başvurmamızdaki en büyük etken” şeklinde konuştu.

Susamın tahin ve helvaya olan yolculuğu

Ham maddeleri olan susamın belirli işlemlerden geçtikten sonra tahine nasıl dönüştüğünü de anlatan Gökhan Ünalan şunları söyledi:

“Bir gün öncesinden susam ıslatılır kabarması için. Kabardıktan sonra dövülerek kabuğu çıkar. Tuzlu su vasıtasıyla da kabuk susamdan ayrıştırılır. Kabuk dibe çöker, susam üstte kalır. Daha sonrasında tuzlu sudan arındırmak için yıkama havuzlarımızda yıkanarak arındırılıyor. Tuzlu sudan arındırıldıktan sonra santrifüj dediğimiz susamın suyunu sıkmaya yarayan makinemiz var. Orada susamın suyu sıkılıyor. Daha sonra kavurma tavalarımızda 120 derece civarında susam kavruluyor. Kavrulduktan sonra da ister talebe göre çuvallanıyor veya tahin değirmenlerimizde öğütülüyor. Elendikten sonra tahin değirmeninden dökülüyor ve alta tahin olarak çıkıyor.”

Mide dostu tahin

Susamın dünyadaki en organik ürünlerden biri olduğunu kaydeden işletmenin diğer ortağı Mehmet Ünalan, “Susam dünyada en organik ürünlerden bir tanesi. Kesinlikle bir ilaç kalıntısı veya gübre kesinlikle kullanılmıyor. Allah’ın verdiği nimet toprakta ne verdiyse çıkıyor. Tahin midemizin dostu dediğimiz bir sloganımız var. Gerçekten mide dostudur. Ara sıra müşterilerimiz geliyor helva almaya ‘Doktor bu helvayı, tahini tavsiye etti’ diyorlar. Gerçekten mideye, ülsere faydası var. Mideyi rahatlatıyor” dedi.

Tahinin kullanım alanı arttı

2000’li yıllarda tahin tüketimi ve kullanım yerlerinin çok fazla arttığına dikkat çeken Mehmet Ünalan, “Tahinli kurabiyeler, tahinli pastalar, tahinli dondurmalar, tahinli piyaz, tatlılarda gitgide her geçen gün tüketimi artmaya başladı. Avrupa pazarında da sos şeklinde talepler gelmeye başladı. Avrupa’da artık tahin ciddi bir şekilde sos olarak kullanılıyor. Şu an Fransızlarla görüşme aşamasındayız” şeklinde konuştu.

Helva ve tahinin Türklere has bir ürün olmadığını kaydeden Mehmet Ünalan, “Bunu Yunanistan yapıyor, Lübnan var, Türkiye var ve Arap ülkeleri var. Aynı zamanda müthiş bir şekilde Suudi Arabistan olsun, Kanada’ya, Amerika’ya, Almanya’ya tahin ihracatı var” dedi.