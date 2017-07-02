(Özel Haber) Baba ve iki çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu

Park halindeki aracın yanından geçen baba ve iki çocuğu araçla duvar arasında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 1 Temmuz Cumartesi günü Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 45 AU 151 plakalı aracını bulunduğu yerden çıkaran kimliği belirlenemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 45 NA 419 plakalı başka bir araca çarptı. Çarpma esnasında park halindeki aracın yanından geçen bir baba ve iki çocuğu ise araçla duvar arasına sıkışmaktan kıl payı kurtuldu. Yere düşen çocuklarını kaldıran baba ise hemen koşarak olay yerinden kaçan sürücüyü kovaladı. Kaza sonrası yaralanan iki çocuğa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılırken, çocuklar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Baba ve iki çocuğun durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis her yerde kaza sonrası kaçan sürücüyü arıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.