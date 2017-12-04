(Özel haber) Bu şehri öğretmenler yönetiyor

’Öğretmenden belediye başkanı mı olur’ diyenlere yaklaşık 4 yılda hayata geçirdikleri projelerle yanıt verdiklerini anlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Şimdi herkes, eğitimcilerin neler yaptığını, eğitimdeki başarılarını bir şehrin yönetiminde de nasıl gerçekleştirdiklerini görüyorlar" dedi.

Dünyada paranın ilk kullanılmaya başladığı Lidya’ya başkentlik yapan antik Sardes şehrinin de bulunduğu Manisa’nın Salihli ilçesi, 2014 yılında yapılan seçimle göreve gelen MHP’li belediye başkanı ve ekibi tarafından adeta büyük bir değişim yaşıyor. Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının tamamı öğretmen olan şehir, yıllardır yapılmayan hizmetlerle bir bir tanışırken, vatandaşlar da büyük değişime tanıklık ediyor.

Kendisi elektrik elektronik branşı öğretmeni olan ve 30 yıllık öğretmenlik hayatının son 20 yılını Salihli Endüstri Meslek Lisesi Müdürü olarak geçiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başkan yardımcılarını da yine kendisi gibi öğretmenlerden seçti. Belediyenin sosyal işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu edebiyat öğretmeni ve Bilim Sanat Merkezi Müdürü olarak, belediyenin teknik işlerinden sorumlu başkan yardımcısı İbrahim Karaca elektrik elektronik öğretmeni ve Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, belediyenin personelden sorumlu başkan yardımcısı Nuri Kaya da uzun yıllar boyunca milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapmış.

“Öğretmenin yetiştirdiği kişiler ülkeyi yönetiyor”

Kıl payı seçimleri kaybettiği 2009 yılındaki adaylık sürecinde kendisini en çok ‘Öğretmenden belediye başkan adayı olur mu’ sorusunun yöneltildiğini kaydeden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “2014 yılının 10 Ocak tarihinde yola çıktık. Arkadaşlarımızla birlikte iyi bir ekip kurduk ve projelerimizi anlattık. Anlattığımız projelerle vatandaşlarımız bize bir güvenoyu verdi ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerle arkadaşlarımla beraber görevi Salihli’de devraldık. Bugün hep şunu ortaya koydum hatta 2009 seçimlerinde ben belediye başkan adayı olduğumda Salihli Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünü yapıyordum. ‘Öğretmenden belediye başkan adayı olur mu’ şeklinde bir soruyu sormuşlardı bir toplantı esnasında. Ben de öğretmenin birçok mühendisi yetiştirdiğini, o kişilerin Türkiye’yi yönettiğini ortaya koyarak ciddi projelerle ortaya çıktım. Sağ olsun Salihlili hemşehrilerim bu görevi 2014 yılında bize verdi” dedi.

Öğretmenlerden kurulu bir kadro

Kendisinin teknik öğretmen olduğunu kaydeden Başkan Kayda, “Benim branşım elektrik ve elektronik. Devlette tam 30 yıl görev yaptım ve 30 yılın sadece 20 yılı Endüstri Meslek Lisesinde yöneticilikle, okul müdürlüğüyle geçti. Davet ettiğim arkadaşlarımdan Kız Meslek Lisesi Müdürü arkadaşım da elektrik elektronikçi o da öğretmen. Bilim Sanat Merkezi Müdürü arkadaşım edebiyatçıydı onu da davet ettim. Şu anda personele bakan arkadaşım öğretmen, şube müdürlüğü yaptı. Sosyal işlere bakan arkadaşımız edebiyat öğretmeni ve yıllarca okul müdürlüğü yapmış arkadaşım, teknik konulara bakan arkadaşım da teknik öğretmen benim gibi ekibin başında da ben varım benim de branşım elektrik elektronik. Salihli’de eğitim adına yapılması gerekenleri ortaya koymuştuk. Salihli’de yüksekokul var. Eğitimin içinden gelen kişiler olarak da bunun bizim için çok önemli olduğunu ortaya koyduk ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile bir protokol yaparak Salihli’de eğer bir fakülte açarlarsa bu binayı yapacağımızı söyledik. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öne çıktıktan sonra meclisten yetki alarak da bugün bu binayı tamamladık ve bize maliyeti yaklaşık 5 milyon TL ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine teslim ettik ve bu eğitim öğretim yılında da şu anda Maliye Bölümünde 62 öğrenci eğitim öğretimlerine devam ediyor” şeklinde konuştu.

Projeler bir bir hayata geçti

Salihli’de yaptıkları diğer projelerden de bahseden Başkan Kayda, “Gençlerimiz için kapalı spor salonu ve yüzme havuzu projemiz vardı. Çok hızlı bir şekilde tamamladık. Şu anda hem olimpik bir yüzme havuzu ve kapalı spor salonumuzla Salihli’nin gençlerine hizmet ediyor. Yaklaşık maliyeti 12 milyon TL. Bunun yüzde 50 parasını da büyükşehirden aldık. Hemen hemen birçok köyümüze, köyden mahalleye dönen yeni mahallelerimizin muhtarlık binaları ve sağlık evleri projesi ortaya koymuştuk seçim döneminde. Bunu çok önemsedik sağlık evlerini. Köylerimizde haftada bir gün o köye doktor uğrar, ya muhtarın evinde ya kahvede hastaları muayene etmeye çalışır. Sağlık evleri projemiz gerçek anlamda yerine oturdu bugün birçok köyümüze sağlık evlerini yaptık muhtarlık binalarıyla birlikte. Hep ölüm yolu diye ifade ettiğimiz Salihli’deki belediyemizin hemen arka tarafında bulunan garajın önünü ve dört yol kavşağını kapsayan üst geçit projemiz çok hızlı bir şekilde projeyi çizdik ancak projenin alttan veya üstten yapılmasıyla ilgili tereddütler, karayolları genel müdürlüğüyle yapılan uğraşlar sonucu şu anda ihalesi tamamlandı ve proje başladı. Bin 300 metre uzunluğunda Salihli’de dört yol kavşağında ve garaj önündeki ölümleri ortadan kaldıracak proje hayata geçti ve inşaatı başladı. Salihli’de çok eski bir pazaryeri var. Bu pazaryerini değiştirmemiz gerektiğini, otopark sıkıntılarının da giderilmesi gerektiğini ortaya koyan bir projemiz vardı. Modern pazaryeri ve bedesten çarşısı ve kapalı otopark projemiz şu anda devrede. Yaklaşık yüzde 60’ı bitti sayılır. Ocak veya şubat ayında en geç süreci bitiyor. Şubat ayında müteahhit bize teslim edecek. Büyükşehirin katkılarıyla, büyükşehirin ücretlendirmesiyle, parasını tamamen büyükşehire yüklediğimiz bir proje. Pazaryeri çok modern bir pazaryeri, altında 500 araçlık kapalı otopark ve bedesten çarşısı projemiz de bitti. Salihli’de büyük bir parkı sokalım dedik ve adını da masal kahramanlarını sembolleyen Masal Ormanı Parkı adını verdik. Büyükşehirle bu projemizi paylaştık. Büyükşehirle paylaşmış olduğumuz bu proje de hayata geçti şuanda inşaatı yüzde 70 seviyesinde tamamlandı. Yıl sonunda veya en geç ocak ayında bu da tamamlanacak” diye konuştu.

“Eğitimciler olarak yaptıklarımızla gurur duyuyoruz”

Salihli’deki işsizlik oranları azaltmaya yönelik çalışmalara da büyük hız verdiklerini kaydeden Başkan Kayda şunları söyledi:

“Vatandaşımız için özellikle hem şehir merkezinde hem de organize sanayi bölgemizde doğalgazın gelişi çok önemliydi. 2019 yılında Salihli’nin organize sanayi bölgesine doğalgaz gelecek. Bunu duyan yatırımcılar adeta Salihli’ye akın etti. Dün itibariyle 26 tane firma müracaatını yaptı yine dünkü tarih itibariyle 16’ncı fabrikaya satış işlemini gerçekleştirdik. Bu Salihli için çok büyük bir istihdam kaynağı. Salihli’nin gelişmesi için gerçekten çok önemli. Gurur duyuyoruz, eğitimciler olarak duyuyoruz. Bunları yapan eğitimden gelen bir belediye başkanı olarak gurur duyuyoruz. Gerçekten Salihli’nin kaderini değiştirdik. Yine en büyük projelerimizden biri ve yine büyükşehirin yapacağı garaj projesi. Garajı olduğu yerden kısmen kaldıracağız, kısmen burada kalacak. İrtibat büroları şeklinde kalacak. 82 dönüm bir alanın kamulaştırmasını gerçekleştirdi büyükşehirimiz. Üniversiteye yakın bir bölgede de garajımız önümüzdeki süreçte devreye girecek. 2018 yılında proje ihalesine çıkıyor büyükşehir şuanda çalışmalarını yapıyor. Eğitimcilerin neler yaptığını, eğitimdeki başarılarını bir şehrin yönetiminde de nasıl gerçekleştirdiklerini görüyorlar. Çünkü Salihli halkı bizden önceki dönemleri de biliyor. Bu süre içerisinde geçen 15 yıl içinde nelerin yapıldığını, nelerin yapılmadığını herkes görüyor. Bir çivi dahi çakılmadığını herkes görüyor.”