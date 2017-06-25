(Özel haber) Depremzedeler bayramı çadır camide karşıladı

Ramazan Bayramı’nın buruk yaşandığı mahallede depremzedeler, bir an önce yeni ev yapmak istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay meydana gelen depremin en çok etkilediği Gölmarmara’nın Tiyenli Mahallesinde bayram namazı çadır camide kılındı. Çadır camiye sığmayan cemaat çadır girişinde de saf tuttu. Namaz sonrası çadırın önünde bayramlaşan mahalleli bayramı buruk yaşıyor.

Depremzedelerden konternerde kalan İsmail Hakkı Akgüleç, bayramı konteynerlerde karşıladıklarını, depremden sonra çok mağdur olduklarını belirterek "Sıcaktan duramıyoruz konteynerde, öğlen oldu mu herkes kendini dışarı atıyor, gece geç saatlere kadar dışarıda durmak zorunda kalıyoruz, sıcaktan giremiyoruz. Gündüz duramıyoruz akşamdan akşama yatmaya girebiliyoruz sadece. Bizim burada ne olacağımız belli değil. Milletvekilleri, belediye başkanları geliyor bir şeyler söylüyor, yazıp çiziyorlar bizlere doğru dürüst bir şey demeden çekip gidiyorlar. Allah yardımcımız olsun başka bir şey diyemiyorum. Bizim tek isteğimiz benim gibi mağdur olanlara devletimizin uzun vadeli faizsiz kredi verilmesi. Bizim cep harçlığına ihtiyacımız yok. Evimizi yapacak kadar kredi imkanı sağlasınlar, evimizi yapıp içine girelim, borcumuzu da ödeyelim daha sonra. Bu yönde söylentiler duymaya başladık. Eğer gerçekleşirse kimsenin mağduriyeti kalmaz, herkes evini yapabilir. Eğer bize kredi imkanı sağlanmazsa, burada oturulamayacak durumda 98 ev bulunuyor. Bu kadar mağdurdan kendi imkanlarıyla yeni ev yapacak kişi sayısı iki elin parmağını geçmez. Ben nasıl yaptırayım, yevmiyeyle geçinen bir insanım" dedi.

"Bir an önce kendi evlerimizi yaptırmamız gerekiyor"

Depremzede İsmail Diril, "Bu sene Allah’tan gelen afet nedeniyle evlerimiz oturulamayacak duruma geldi ve bayramı konteynerlerde karşıladık. Şimdi yaz günü konteynerde kalıyoruz ama gelen kış. Bizim bir an önce kendi evlerimizi yaptırmamız gerekiyor. Evin sadece temelini, su basamağını yapmaya 18 bin lira para istiyorlar. Bu masrafı kimse karşılayamaz bu köyde. Kaymakamımız sağ olsun 3 bin 500 lira gönderdi o da bayram masrafımız oldu kayboldu" şeklinde konuştu.

Tiyenli Azası Osman Gürtekin, çadırda ve konteynerde kalan depremzedelerin acil kredi desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, "Mahallemizde yüze yakın ağır hasarlı ev bulunuyor. Herkes kredi istiyor. Maddi yardımda bulunuyorlar sağ olsunlar ama yapılan yardımlar ustalık parası bile değil. Vatandaşımız maddi yardım istemiyor, kredi istiyor ki kış gelmeden bir an önce evlerini yapabilsinler. Herkes geliyor bir şeyler söylüyor bırakıp gidiyor, arkasından bir şey çıkmıyor. Önümüzden gelen kış, kış gelmeden bu evlere başlanıp bitmesi gerekiyor. Konteyner yazın sıcak oluyor kışın da soğuk olur durulmaz. Hasarlı evlerin yıkımı konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Gölmarmara belediyesi bir ekip gönderiyor yıkım için onlarda günde sadece bir evin yıkımını yapıyor. Yıkım bekleyen 100’e yakın ev bulunuyor. Bu şekilde giderse yaz sonuna yıkım işlemi ancak bitecek. Bu da yeni evlerin yapımına başlanması ve kışa yetiştirilmesi konusunda vatandaşımızı çok mağdur durumda bırakacak. Yıkım işleminin de hızlandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.