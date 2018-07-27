Cazibe merkezi haline gelen tarihi istasyonda 7’den 70’e herkes için çeşitli kurslar açılırken, özellikle kurslara yoğun ilgi gösteren ev hanımları hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de sertifika sahibi oluyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde uzun yıllar hizmet veren ancak 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Manisa Gar Müdürlüğü’nün binayı boşaltması sonrası kaderine terk edilen tarihi Horozköy Tren İstasyonu, yapılan restorasyon çalışması ile yeniden yaşama kazandırıldı. Fransızlar tarafından Fransız mimarisi ile yapılan yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip tren istasyonu daha önceden birçok kez restorasyon geçirmiş ancak kullanılmadığı için yıpranarak tarihi dokusunda bozulmalar meydana gelmişti. Son olarak Yunusemre Belediyesi, tarihi istasyonu tarihi dokusuna uygun restore ederek, kadın ve çocuklara yönelik kültürel ve sosyal hizmetlerin verildiği merkeze dönüştürdü. Restorasyon çalışmaları öncesinde harabe haliyle görenlerin içini sızlatan tarihi tren istasyonu, çevre düzenlemesi sonrasında cazibe merkezine dönüştü. Horozköy İstasyonu Hanımlar Kültür Lokali’nin olarak adlandırılan merkezde Halk Eğitim Merkezi (HEM) işbirliğiyle çeşitli kursların verilmeye başlandı. Tarihi istasyonda 7’den 70’e herkes için çeşitli kurslar açılırken, özellikle kurslara yoğun ilgi gösteren ev hanımları hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de sertifika sahibi oluyor. Ayrıca TCDD’den kiralanan iki vagon da 3-6 yaş arasındaki çocukların yararlanması amacıyla kreşe çevrildi.

Mahalle sakinleri memnun

2 aydır merkezde düzenlenen dikiş kursuna katılan Bilge Doğan, kursların faydalı geçtiğini belirterek, “Kursa gelerek boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Burası tarihi bir bina fakat madde bağımlısı gençler burayı harabeye çevirmişlerdi. Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve burası güzel bir yer oldu. Şu anda dikiş kursu, Kur’an-ı Kerim kursu ve okuma-yazma kursu açıldı. Bizim için de çok iyi oldu” diye konuştu.

5 mahalleye hizmet veriyor

Merkezde yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, merkezin 5 mahalleye hizmet verdiğini söyledi. Horozköy İstasyonu Hanımlar Kültür Lokali’ne gelerek kurslara katılan kadınların sosyalleştiğini ifade eden Çerçi, “Horozköy Tren İstasyonu’nu çevresiyle beraber düzenleyerek hanımlar için kültür lokaline çevirdik. Hanım kardeşlerimiz burada düzenlenen kurslara gelerek, kendilerini yetiştiriyorlar. Ev hanımı kardeşlerimiz toplumla iç içe olarak sosyalleşiyorlar. Horozköy Tren İstasyonu’nu, Horozköy semti ve civarında bulunan 50. Yıl Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine kadar hizmet veren bir kültür merkezi haline getirdik” dedi.

11 bin kadın faydalandı

Yunusemre Belediyesi sınırları içerisinde 11 adet hanım kültür merkezi açtıklarını kaydeden Çerçi, “Bir ay içerisinde 12’nci hanım kültür merkezini açacağız. Spor alanları ve çeşitli kurslarımızın içerisinde bulunduğu bu merkezlerimizde hanımlar üretim yapıyor. Hanım kültür merkezimizin dışında 3 adet çocuk kültür eğitim merkezimiz var. Bunlar da 3-6 yaş çocuklara hitap ediyor. Çocukları burada eğitiyor ve barındırıyoruz. Hanım kültür merkezlerimize kurslara 11 bin hanım kardeşimiz katılarak, halk eğitim merkezi müdürlüğümüzce belgelerini aldılar. İnsana dokunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.