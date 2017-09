Yazın bitimiyle birlikte ikinci el otomobil alacak olan vatandaşlarda da fiyatların düşme beklentisi oluştu. Özellikle geçtiğimiz 10 günlük Kurban Bayramı sonrasında tatil sezonunun kapandığı kış aylarında piyasada daha fazla ikinci el otomobil olduğu ve bu yüzden fiyatların daha düşük olduğunu düşünen vatandaşlara galerici esnafları da uyarılarda bulundu. Manisa Galericiler Sitesi esnaflarından Arif Diz, sıfır kilometre araçlara yapılan zamlar nedeniyle ikinci el otomobile karşı talebin her geçen gün arttığını belirterek, “İkinci elde sıfırlara gelen zamlardan sonra talep hiçbir zaman azalmıyor. Hala daha ikinci elde talep yüksek. Düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü sıfırlara insanların gücü yetmediği zaman ikinci eli tercih ediyorlar. Burada da ikinci elde az kilometreli, düzgün, temiz, bu araçları tercih ediyorlar. Fiyatlar da hiçbir zaman düşmez. Düşeceğini, gerileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü karşısında bir talep var. Düşüş bekleyenler hiç vakit kaybetmeden araç alabilirler. Çünkü sıfırların zammı her hafta, her ay devam ediyor” dedi.

Sıfır kilometre araçlarda sürekli bir zam yaşandığını sözlerine ekleyen Diz, “Bayilere sorduğumuzda bugün 82 bin liralık araba, 89 bin lira gibi bir rakama yükselmiş. 5-6 bin lira gibi bir zam gelmiş. Şimdi birer birer, ikişer ikişer zam geliyor. İnsanlar belki yılsonu kampanyası olur. Bu kampanya olur ama bu kampanyalar olması bir şey ifade etmiyor. Şu an 3-4 bin lira bir zam oluyor. Sonra bu zammı indirerek kampanya olarak insanlara iletiyorlar. İnsanlar da kampanya var diye sıfıra yöneliyor” diye konuştu.

“Yetkili serviste kontrol yaptırılsın”

İkinci el otomobil alacak bireysel müşterilere de tavsiyelerde bulunan Diz, araçların alınmadan önce mutlaka yetkili bir bayide kontrollerinin yaptırılması gerektiğini belirterek, “Yetkili servise, ana bayisine, o firmaya gidip, servise kilometre kontrolü yapsınlar. Bu araç bu serviste bakıma girmiş mi? Örnek veriyorum; araba 120 bindedir de 60 binde bir araç almıştır. 120 binde serviste çıkar. Kilometrenin oynamadığı mesaj olarak gelmiyorsa bayide ispatlanabilir. Bireysel alıcılar mutlaka ekspertize gitsin. Ekspertiz raporunu alsın. 5664 sorgusunu yapsın. Serviste mutlaka yetkili servisler ücretsiz bilgi vermek zorunda. Bayiye gidip bu aracın genel kontrolünü yapsınlar” ifadelerini kullandı.