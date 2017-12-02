(Özel haber) Kırkağaçlı öğrencilerden engelleri ortadan kaldıran klip

Klipte kaymakamdan garnizon komutanına, belediye başkanından, jandarma komutanına kadar çok sayıda isim yer aldı.

HİDAL Görsel Sanatlar Öğretmeni Tayyibe Taşkıran’ın öncülüğünde yapılan proje kapsamında ’Sev Kardeşim’ şarkısı eşliğinde çekilen klipte 18 öğrencinin yanı sıra Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, Garnizon Komutanı Jand. Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Jandarma Komutanı Enver Gündüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kenan Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Münger ile esnaflar rol aldı.

Klipte “Sev Kardeşim” şarkısının sözleri işaret diliyle anlatılırken, ortaya anlamlı görüntüler çıktı.

İHA’ya özel açıklamalarda bulunan proje öğretmeni Tayyibe Taşkıran "3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili öğrencilerimizle birlikte bir proje geliştirdik. Ülkemizde birçok engelli vatandaşımız var ve bu engelli insanlarımız için neler yapabiliriz diye düşündük. Bununla ilgili engelsiz yaşam adını koyduğumuz projemizde engelli insanlarla empati kurmayı amaçladık. Bütün ilçeyi de bu projeye dahil ettik. Klipte hep birlikte işaret diliyle ’Sev Kardeşim’ şarkısını söyledik. Böylece engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek istedik” dedi.

Klipte rol alan HİDAL öğrencilerinden Aleyna Ardıç ve Ayşe Kırsan ise "Engelin fizikte değil beyinde olduğunu gösterebilmek için çektiğimiz bu videoda her türlü zorluğun istenildiğinde aşılabileceğini vurguladık" diye konuştu.