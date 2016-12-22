Manisa’da sürünerek girdiği bir mağazadan 25 bin liraya yakın para ve mağazanın güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızın mağazanın kepengini aralaması ve içeriye sürünerek girmesi ise sokaktaki diğer güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Şehzadeler ilçesi sevgi yolu üzerinde bulunan bir takı aksesuar mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 Aralık tarihinde gece saat 03.00 sıralarında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazaya girmeden saat 02.45 sıralarında mağaza önünde ve çevresinde keşif yapan ve kıyafetleriyle kendini kamufle eden şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra mağazanın hemen yanında bulunan bir apartmanın girişine çantasını bıraktığı görülüyor. Sonra mağazanın kepenginin önünde bir süre oturan şahıs, eliyle kepengi aralayıp sürünerek içeri girdi. Yaklaşık 5 dakika içeride kalan şahıs hafta sonu cirosu olan 25 bin TL üzerinde para ve mağazanın kamera kayıt cihazını alarak yine girdiği şekilde sürünerek çıktı. Mağazadan çaldıklarını apartman girişine bıraktığı çantasına dolduran şahıs, çarşı yönüne doğru ilerleyerek izini kaybettirdi.

Yaşanan hırsızlığı pazartesi sabah geldiklerinde fark ettiklerini belirten Kral On Mağaza Müdürü Enver Tam, "12 Aralık gecesi saat 03.00 sıralarında hırsız Ulupark tarafından geliyor. Önce burada bir keşif yaparak içeriye bakıyor ve daha sonra çarşıya doğru ilerliyor ve birkaç dakika sonra tekrar geri geliyor. Yan tarafımızda bir apartman var. Apartmanın girişinde etrafı biraz izledikten sonra mağazanın önüne gelip sırtına kepenge dayayarak elleriyle rahat bir şekilde kaldırıyor. Kepenklerin kalitesiz ve kötü olduğunun da bir göstergesi birazda. İki eliyle rahatça kaldırıyor. Sürüne sürüne içeri giriyor. Sadece 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bir miktar para ve kamera kayıt cihazını alıyor, dışarı çıkıyor ve uzaklaşıyor buradan. Haftasonu olduğu için 20-25 bin TL civarında bir para birikmişti onu alıyor. Şu an polisler güvenlik kameralarını izliyor. Buradan bir iki kilometre kadar uzaklaşmış. Kamufle olmasına rağmen polisler sonuca yaklaşmış. Kısa bir süre sonra olayın çözüleceğine inanıyoruz" dedi.