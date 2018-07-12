(Özel Haber) Mesir macunu Maraş dondurmasıyla birleşti

Satışa sunulan mesir macunlu dondurma Manisalılardan büyük ilgi gördü.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Halil ve Gökhan Karasakal kardeşler, 25 yıldan bu yana dondurmacılık sektörüyle uğraşan babalarının keşfettiği mesir macunlu Maraş dondurmasını Manisalılarla buluşturuyor. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan’ın iyileştirilmesi için dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharat karıştırılarak elde edilen mesir macununu; tadı, aroması ve kalitesiyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Kahramanmaraş dondurmasıyla birleştiren işletme, sunduğu geleneksel tatla Manisalılardan büyük ilgi görüyor. 1990’lı yıllarda Kahramanmaraş’tan Manisa’ya göç eden ve “Keçi” markası adı altında 3 şube ile hizmet veren Karasakal ailesi, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği’nin ürettiği dondurmaya uygun mesir macunuyla, yeni bir lezzet oluşturdu. Mesir macunlu dondurmanın patentini de alan işletme, dondurma ve mesir macununu aynı anda yemek isteyenlerin uğrak mekanı oldu. Manisa’da 25 yıldan bu yana hizmet verdiklerini anlatan Gökhan Karasakal, “Baba-oğul olarak bu işi yapmaktayız. Babam, alışılmışın dışına sade ve kakaolu dondurmanın dışında artık meyvelerden de farklı bir dondurma yapmak istedi. Kendi fikri ile mesir macunlu dondurma üretmeye başladık. İlk başlarda tam istediğimiz gibi olmasa da, sonradan bunu rayına oturtmaya başladık. Manisa Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık’a teşekkür ederiz. Bize özel kıvamlı bir mesir hazırladılar. Bununla birlikte Kahramanmaraş dondurması daha güzel oldu. Maraş dondurmasının özelliği içinde doğal salep olması, şeker ve keçi sütünün bulunmasıdır. Kesinlikle katkı maddesi, yapay tatlandırıcılar kullanmıyoruz. Dondurmanın sakız gibi olması lazım. Mesir macununun sert bir kıvamı vardı. Bunu dondurmanın içerisinde uyarlarken, zorlandık. İstediğimiz gibi olmadı. Dönem dönem biz bunu ayarlamaya çalıştık. Kendi formülümüz ile ayarladık. Şimdi dondurmayı yiyenler de memnun. Dondurma şifa dağıtıyor. Mesir macununun ayrı bir maliyeti var ama biz bu maliyeti satışa yansıtmıyoruz. Diğer çeşitlerimiz nasıl ise mesir macunlu dondurmamızın da fiyatı aynı şekilde satışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Manisa’nın tarihi mesir macunu ile meşhur Kahramanmaraş dondurmasını birleştirerek farklı bir lezzet sunmayı amaçladıklarını dile getiren Halil Karasakal ise ortaya çok güzel ve beğenilen bir dondurmanın çıktığını söyledi. Karasakal, “Dondurmanın özüne baktığımız zaman ham maddesi yabani orkide çiçeğinin kökünden oluşmaktadır. Mesir macunu ile deneye deneye şuanki tadını ayarladık. Dondurma ile mesir macununun birleşmesi dondurmanın daha da sakız gibi olmasını sağladı. Bizde bunu devam ettirelim istedik. Ustamız da düzenli olarak her gün mesir macunlu dondurma üretiyor. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun. Bunun patenti bizde. İlk defa Maraş dondurması olarak mesir macununu biz denedik. Müşterilerimiz de çok memnun kaldı” ifadelerini kullandı.