(Özel Haber) Önce kitap okuyorlar sonra antrenman yapıyorlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncuları kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için her antrenman öncesi 15 dakika kitap okuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15-16-17 olmak üzere üç farklı yaş kategorisinde sportif faaliyetlerini sürdüren Turgutlu Belediyespor erkek voleybol takımı hem eğitimlerinden geri kalmamak hem de daha başarılı bir spor hayatı yaşamak için antrenman öncesi 15 dakika kitap okuyor. eçtiğimiz sezon farklı 3 kategoride Türkiye finallerine giden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı antrenman öncesi düzenledikleri kitap okuma etkinliği sayesinde okul hayatlarında da başarıyı yakaladı. Kitap okuma alışkanlığı ile birlikte sporda da başarıyı yakalayan takım oyuncuları özel okullardan burs almaya da hak kazandı.

Sporda yakaladıkları başarının eğitim hayatını da olumlu etkilediğini söyleyen Takım Kaptanı Hakan Kaz, "Burada yakaladığımız başarı bize burslu eğitim görme kapısını açtı. Bu imkanlara sahip olmak bizleri mutlu ediyor. Her antrenman öncesi 15 dakika kitap okuyoruz ve bunun faydasını her alanda görüyoruz. Belediyemiz sayesinde bugünlere geldik. Sporun yanında eğitime de önem veriyoruz. Antrenman öncesi ve boş zamanlarımızı oturarak değil okuyarak değerlendiriyoruz" dedi.

Aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan takım antrenörü Yener Baştürk, kitap okumanın sporda büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Voleybola büyük bir sevgim var, edebiyat öğretmeniyim ama voleybol antrenörü belgelerimi alarak öğrencilerimize ve oyuncularımıza katkı sunmak istedim. Belediyemizin bize verdiği imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edebiyat öğretmeni olmam nedeniyle oyuncularıma hem okumayı, hem ders çalışmayı sevdirmeye çalışıyorum hemde voleybol öğretmeye çalışıyorum. Değerli belediye başkanımız Turgay Şirin'e bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz. Geçen yıl küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde müsabakalara katıldık ve 3 kategoride de Türkiye finallerine kaldık. Çocuklara spor yapmayı ve spor yaparken de kazanabilecekleri başka davranışları da öğretmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızın bazıları oynadıkları voleybol sayesinde eğitim bursu kazandılar. Hem kulübümüzde oynuyorlar hemde okul takımlarında yer alıyorlar. Oyuncularımız eğitim, öğretim ve sportif anlamda gelişmeleri için belediyemizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.