(Özel Haber) Sahte Kırkağaç kavununa tepki

Reklamların hem üreticiye hem de tüketiciye zarar verdiğini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, haklarını yasal yollardan arayacaklarını söyledi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine has özel bir kavun türü olan Kırkağaç Kavunu 15 Ağustosta hasat edilecek. Henüz hasadı başlamayan coğrafi işaretli Kırkağaç Kavununun bazı marketlerin televizyon reklamlarında yer alması Kırkağaç Ziraat Odasında tepkiye neden oldu. Kırkağaç Kavununun 15 Ağustosa kadar hasat edilmeyeceğini vurgulayan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, Bu reklamların kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bizim üreticimize çok büyük zarar veriyor. Üstelik tüketiciye de zarar veriyor. Hem yanlış kavun alıyor, hem de Kırkağaç Kavunu olmayan bir kavunu yüksek bir fiyatla alıyorlar. Tüketicide memnun kalmıyor. Bu bizi Kırkağaçlılar olarak üzüyor. Hem tüketicimiz hem de üreticimiz mağdur oluyor. Bu reklamların yapılmamasını istiyoruz. Reklam yapılacaksa eğer doğru olarak yapılmasını istiyoruz. Kırkağaç Kavunu 15 Ağustos’ta çıkar derlerse bu gerçek olur. Böyle olursa üreticide, tüketicide çok memnun olur. İnşallah bu uyarımızı dikkate alırlar. Reklamlarında Kırkağaç Kavunu dedikleri için bir yanlışlık oluyor. Büyük marketleri uyarıyoruz. Onlar tüketiciyi aldatma yöntemine gidiyorlar. Kırkağaç Kavunu yazıyorlar, altında ise görülmeyecek bir şekilde küçük yazıyla menşei Alanya yazıyorlar. Buda tüketicini gözünden kaçıyor" dedi.

"Dava açacağız"

Kırkağaç Kavunun 2008 yılında coğrafi işaret aldığını hatırlatan Boğaz, "Bizler de Kırkağaç’ta kavun üreticisi çiftçilerimizin ve Kırkağaç kavunumuzun sahip olduğu namını ve ününü korumak amacıyla 15 Ağustos tarihinden önce TV reklamlarında herhangi bir zincir süpermarket tarafından ya da başka bir kuruluş tarafından başka yerlerde yetiştirilen ve Kırkağaç kavunu ile şekil benzerliği dışında uzaktan yakından lezzet, aroma, renk ve lif olarak renk olarak hiçbir bir yakınlık ve benzerlik bulunmayan Kırkağaç’ta yetişmemiş bu kavunların Kırkağaç kavunumuzun isminin kullanılarak reklam ve satış yapılmasını engellemek amacıyla bu reklamların durdurulmaması halinde coğrafi işaretleme ve patentten almış olduğumuz yetkilerle kavunumuzun ismini kullanan bu firmalara dava açacağımızı belirtmek isterim. Reklamlara bakıyorsunuz sanki Kırkağaç’ta kavun yetişmiş ve satışa başlanmış gibi Kırkağaç Kavunu adı altında kavun satılıyor. Oysa bizim Kırkağaçımız da kavunumuzun yetişip hasat edilmesine daha 20 gün var. Lütfen Kırkağaçımızın bu değerini yıpratmayalım haksız yere ismini kullanmayalım Kırkağaç’ta yetişmemiş kavunları Kırkağaç Kavunu adı altında reklam yapmayalım" diye konuştu.

"Üzerinde etiket bulunan Kırkağaç Kavunlarımızı tüketsinler"

Kırkağaç Kavunlarının üzerinde etiket bulunduğunu da belirten Boğaz, "Bu etiketi Kırkağaç Belediyesi bastırmaktadır, dağıtımını ise Kırkağaç Ziraat Odası olarak bizler yapmaktayız. Etiketlerin üzerindeki barkod numaralarından kavunun hangi üreticimiz tarafından üretildiği ne zaman ekilip ne zaman hasat edildiği hangi parselde yetiştirildiği gibi bütün bilgiler bulunmaktadır.

Bu yüzden tüketicilerimizin de üzerinde etiket bulunan Kırkağaç Kavunlarımızı tüketmelerini, etiketsiz olanların ise gerçek Kırkağaç Kavunu olmadığını hatırlatmak isteriz. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı olarak hakkımızı arayacağız. Avukatlarımızla görüşerek kanunu yoldan müdahale edebilir miyiz edemez miyiz ona göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.