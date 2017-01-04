(Özel haber) Türk hayvancılığının kaderi sütteki istikrara bağlı

Sütte destekleme fiyatlarındaki artışın üreticiyi memnun etmediğini ve süt fiyatlarının 1,5 liranın altında olmaması gerektiğini kaydeden Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, “Eğer hayvancılıkta ve yem üretiminde istikrar isteniyorsa süt fiyatlarına öncelikle istikrarın gelmesi gerekiyor. Süt fiyatlarına istikrar gelmediği sürece Türkiye canlı hayvan ithalatına da, süt ve süt ürünleri ithalatına da önümüzdeki süreçlerde devam edecektir” dedi.

Türkiye’deki hayvancılık ve yem üretiminin süt fiyatlarındaki istikrara bağlı olduğunu ve bunların birbirini tamamladığını dile getiren Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, “Türkiye’de yıllardır tarım sektöründe hayvancılık kanayan bir yara haline geldi. Yurt dışından canlı hayvan ithalleri, bazen süt darlığı, süt fiyatlarındaki yükseliş, peynir, yoğurt, süt ürünlerindeki yükseliş ve daha sonra yeniden hayvan ithalatı, hayvanların kesimi, bir türlü rayına oturmadı. Yine son iki yıldır hiç artmayan süt fiyatlarına açıklanan yeni fiyatla 4-5 kuruşluk bir artışla 1 lira 21 kuruşa ulaştı. Bu artış hiçbir şekilde üreticiyi tatmin etmiyor. Eğer, ülkede hayvancılık sektörünün buna bağlı olarak, yem bitkileri üretim sektörünün istikrarlı bir şekilde devamı isteniyorsa bugün süt fiyatlarının 1,5 liranın altına düşmemesi lazım. Aksi takdirde bu üretici zarar eder. Zaten yüksek olan et fiyatları nedeniyle dişi hayvanını da besideki hayvanını da kesime gönderir. Kısır döngü, bu sarmal bu şekilde devam eder gider” diye konuştu.



Sütte istikrar önemli

Sütteki istikrarın önemli olduğunu kaydeden Demran şunları söyledi:

“Biz eğer sağlıklı beslenmek istiyorsak, halkımıza daha ucuza süt ve süt ürünleri sunmak istiyorsak sütteki devlet desteğinin istikrarlı bir şekilde üreticinin önünü göreceği bir şekilde belirlememiz lazım. Bir yıl önceden hatta 5 yıl boyunca sütten ne kazanacağını üretici, besici görebilmeli, ön görebilmeli. Aksi takdirde yine Amerika kıtasından, Avustralya’dan hayvan ithal ederiz. Hatta komşularımızdan çok daha uzak ülkelerden sap saman ithal ederiz. Bugün geldiğimiz bu koşullarda Türkiye artık canlı hayvanını ithal eder, süt tozunu ithal eder hatta sapla samanı ithal eder hale gelir. Bunun rayına oturabilmesi için, düzenli bir hale gelebilmesi için önce sütte istikrarın gelmesi lazım. Eğer insanlar süt üretiminden buna bağlı olarak peynir yoğurt gibi ürünlerden para kazandıkları takdirde hayvanlarını kesmeyecekler, bir süre sonra erkek hayvanlar istikrarlı bir şekilde ki bütün dünyada böyledir kesime gidecek, dişi hayvanlar da süt üretiminde değerlendirilecek. Eğer hayvancılıkta ve yem üretiminde istikrar isteniyorsa süt fiyatlarına öncelikle istikrarın gelmesi gerekiyor. Süt fiyatlarına istikrar gelmediği sürece Türkiye canlı hayvan ithalatına da, süt ve süt ürünleri ithalatına da önümüzdeki süreçlerde devam edecektir.”



“Manisa için Tire modeli örnek olmalı”

Manisa’nın hayvancılık altyapısına rağmen büyük kooperatiflerin olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu ifade eden Demran, “Türkiye’de rol model olabilecek en güzel örnek süt ürünleri kooperatifi İzmir Tire’de bulunan kooperatiftir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu kooperatife verdiği destek o bölgede hayvancılığın ciddi anlamda gelişmesini ve gelişen hayvancılığın da özel sektörün diğer birimlerinin buraya kanalize edilmesini sağladı. Hatırlarsanız bir hafta önce Sütaş’ın orada ciddi bir kombine tesisleri açıldı. Bu son derece memnuniyet verici ve sevindiricidir. O özel sektörün Tire’ye gitmesinin en büyük sebebi Tire’de bulunan süt kooperatifi. Eğer Manisa’da da biz benzer yatırımlar yapabilirsek süt üreticilerini, damızlık hayvan üreticilerini bir araya getirip etkin kooperatifler oluşturabilirsek biz de bir Tire gibi olabiliriz. Çünkü altyapımız buna son derece müsait. Sektör çok büyük bir sektör. Manisa Büyükşehir Belediyesinin özellikle bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor ona bir bakması lazım. Eğer Tire’deki süt kooperatifi büyükşehir belediyesince desteklenmeseydi bugünkü Tire örneğini biz veremezdik. Bizim buradaki Tire örneğine çok iyi bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.