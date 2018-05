(Özel haber) Tütün üreticisi dertli

Sezonun kurak devam etmesinden dolayı tütünü yetiştirmenin zorluğunu yaşayan üreticiler, tüm zorluğa rağmen ürettikleri tütünü yüksek fiyata satabilmenin umudunu taşıyor.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin kırsal mahallelerinde çiftçilerin alternatif ürün olmaması nedeniyle ekimine devam ettikleri tütün, Manisa’nın kırsal ilçelerinden olan Selendi’de geniş ekim alanlarına sahip. Selendi ilçesinin Eskin Mahallesi’nde tütün üretimi yapan Hüdai Kasap, tütün yetiştirmenin çok zorlu bir süreç olduğunu, bu zorlu sürece fidan ekimi ile başlayıp şimdi de dikimler ile devam ettiklerini belirtti. 75 yaşında olmasına rağmen oğlu Namık Kasap ve gelini Döndü Kasap ile tütün üretimi yapmaya devam ettiğini anlatan Hüdai Kasap, “Biz tütün üreticileri olarak her zaman mağdur durumda kalıyoruz. Mazot almış başını gitmiş, gübre fiyatları çok yüksek, ilaç fiyatları da ona keza öyle. Tütünü diktirme maliyetleri her sene yükseliyor, biz bu işten zararlı çıkıyoruz. Ne yapalım zararlı çıkıyoruz ama yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu yüzden mağduriyetimiz her geçen sene artıyor. Bizim bu durumumuzu yetkililere anlatabilmemiz lazım. Devlet büyüklerinin bu işçiler zarar mı ediyor, kar mı ediyor diye hiç sordukları yok” dedi.

Geçen senenin mahsulü tütünleri 15 liradan sattıklarını söyleyen Kasap şöyle devam etti:

“Geçen senenin tütünlerini 15 liradan sattık. Başfiyat olarak 18 lira olacağını söylemişlerdi ama neredeyse kimsenin tütünü o fiyata satılmadı. Biz çoluk çocuk rezil olarak tütün üretimini yapıyoruz. Çektiğimiz bu rezilliğe göre karşılığını alabilsek, yüksek fiyatlara satabilsek tütünü biz memnun oluruz. Ama istediğimiz fiyata satamıyoruz ve en az 6 ay boyunca tütün işçiliğinde yaşadığımız rezillik yanımıza kalıyor. Para etmediği halde tütün üretmeye devam ediyoruz çünkü köy de yapacak başka bir işimiz yok.”

“Tütün parasına güvendik kredi çektik, borçlarımız ödeyemedik”

Arazinin engebeli olması nedeniyle makine ile dikilemeyen yerlere el ile tütün fidanlarını diken Döndü Kasap ise, “Tütün diktiğimiz tarlayı kiraladık, kirası bin 700 lira. Tarlaya bu kadar kira veriyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Tarlalar yağmur yağmadığından çok kötü durumda. Böyle kurak sezonda tütünü yetiştirmesi çok zor oluyor. Mart ayında fide ekimi ile başlayan ve eylül ayına kadar devam eden tütün işçiliği çok zor ama verdiğimiz bu emeklerin karşılığını alamıyoruz. Geçen senenin mahsulünü 15 liradan aldılar. Beklediğimiz fiyata satamadık. Tütün parasına güvendik kredi çektik, borçlarımız var ama onları bile ödeyemedik. Biz hiçbir şey öğrenemiyoruz bu işten ama alternatif yapacak başka bir şey olmadığı için yapmak zorundayız. Sizin anlayacağınız çiftçilik zaten zordu ama günümüzde daha da zor bir hale geldi” şeklinde konuştu.