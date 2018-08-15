(Özel Haber) Yaşından fazla ameliyat geçirdi, hayattan kopmadı

Küçük Sıla, geçirdiği ameliyatlara ve saçlarının dökülmesine rağmen yaşama sevincini kaybetmeyerek çevresindekilere umut oldu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Sıla Kanlıoğlu, 2 yıldır beynindeki tümör ve kanserli hücreyle mücadele ediyor. Tedavi sürecinde kanserli dokularda gerileme yaşanan Sıla’nın beyninde halen tümör bulunuyor. Tedavisi her geçen gün iyiye giden Sıla, enerjisiyle çevresindekilere de umut oldu. Annesi Ayşe Ograş ile birlikte tüm zorlukları atlatan Sıla’nın tek hedefi bir an önce sağlığına kavuşmak ve yeniden okulda arkadaşlarıyla birlikte eğitim hayatına dönmek.

Lösemili Çocuklar Vakfı da (LÖSEV) Sıla’yı bu zorlu mücadelesinde yalnız bırakmadı. Düzenlediği etkinliklerle her zaman Sıla’nın yanında olan LÖSEV, minik Sıla’yı evinde ziyaret ederek hediye verdi. LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Rana Çetin, küçük Sıla’yla yaklaşık 1 buçuk yıl önce tanıştıklarını belirterek, "Sıla bizim iyileşme yolunda ilerleyen çocuklarımızdan biri. Şu anda kanserle mücadele ediyor. Beyin tümörü var ama 1 buçuk yıldır Lösemili Çocuklar Vakfı olarak kendisiyle iletişim halindeyiz. Sıla’ya her türlü desteği sunuyoruz. Özellikle Sıla ilk zamanlarda saçları döküldüğü için ve kullandığı ilaçlardan dolayı kilo aldığı için sokağa çıkmaya çok zorlanıyordu. Ancak daha sonra bizimle tanıştıktan sonra bizim etkinliklere, çocuklar için düzenlediğimiz eğlencelere gelmeye başladı. Sonrasında da daha dışa dönük bir çocuk haline geldi. Şimdi morali daha da yerinde. Saçları döküldüğü için diğer arkadaşlarıyla oynamaya çekiniyordu. Ama şimdi saçları çıkmaya başladı ve dökülmüyor. Bu haliyle de çok da güzel, tatlı, neşeli, hayat dolu bir kız" dedi.

"Moralim daha iyi"

Geçirdiği süreci anlatan 12 yaşındaki Sıla Kanlıoğlu, "Ben beyin ameliyatı oldum 20 kere. Beynimde tümör ve kanserli bir hücre olduğunu öğrendim. Ben doktora gittim doktor dedi ki ’Çok riskli bir ameliyat ben bunu yapamam.’ Daha sonra Ege Üniversitesinde Tuncer Turan ve Elif Polat adında iki doktor beni ameliyat etti. Onları çok çok seviyorum. Şimdi moralim daha iyi. Önceden saçlarım yoktu. Şimdi saçlarım çıktı. Kilom var biraz ama onu da vereceğim. Şimdi moralim daha iyi" diye konuştu.

"Pes etmesinler, vazgeçmesinler"

Sıla gibi durumda olan diğer çocukların ailelerine çağrıda bulunan Anne Ayşe Ograş, vazgeçmemelerini tavsiye etti. Anne Ograş, "Sıla ve kardeşleriyle birlikte yaşıyorum. Çok zor zamanlarımız oldu. Sürekli hastanelerde kaldık. Sonra LÖSEV girdi hayatımıza. Hem Sıla hem benim hem de diğer kardeşleri için çok farklı bir şey oldu. Farklı aileler, farklı arkadaşlarımız oldu. Bizim gibi olan bir sürü hasta gördük. Sıla’nın arkadaşlarını tanıdık. Bizim gibi yaşayan aileler mutlaka var. Ama pes etmesinler, vazgeçmesinler. Bizim çocuklarımızın bizim yardımımıza ihtiyacı var. Onlara desteğe ihtiyaçları var. Bize yardım etsinler. Bizden desteklerini çekmesinler. Bu şekilde bekleyen bir çok çocuk, anne var. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Önemli olan bir tabak fazla ya da eksik yemek değil. Ama onların yapacağı küçücük bir yardımla bile çocuklar daha farklı gülebiliyor. Biz daha farklı umutlu olabiliriz" ifadelerini kullandı.

İzmir Ege Üniversitesi’ndeki tedavisi devam eden Sıla’nın tek hayali bir an önce sağlığına kavuşarak, 6. sınıftan devam edeceği okuluna geri dönmek.