(Özel haber) Yüzde 99 engelliye 21 bin TL’lik usulsüzlük cezası

2012 yılında engellilere tanınan hakla ÖTV ve MTV indiriminden yararlanarak Manisa’dan otomobil alan Doğan, bugün engel durumunun yüzde 99 olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

İzmir’de yaşayan ve 2012 yılında engellilere tanınan hakla yüzde 90 engelli raporuyla Manisa’dan satın aldığı ÖTV ve MTV indirimli aracın 5 yıllık süresinin dolmasına sayılı günler kala Manisa Vergi Dairesinden kendisine gönderilen 21 bin TL’lik usulsüzlük cezası ile şok olan 57 yaşındaki Cemalettin Doğan, gittiği hiçbir kurumda soruna çözüm bulamadığını belirterek yardım istedi. 2007 yılının Şubat ayında İzmir Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesinden yüzde 90 engelli raporu aldığını anlatan Doğan, sadece 8 ay sonra evde bakım hizmetlerinden yararlanmak için kendisinden raporun aslının istendiğini ve aslını vermemek için tekrar aynı hastanede aynı doktor tarafından heyete girdiğini anlattı. Doğan, 8 ay sonra hastalığının düzelmesine imkan olmamasına rağmen engelli oranının yüzde 83 olarak gösterildiğini söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce Manisa Vergi Dairesinden gelen usulsüzlük cezası ile neye uğradığını şaşıran Cemalettin Doğan, “Aracımı 2012 yılında Manisa’da aldım. Aracı 5 yıl kullandım. 5 yılın dolmasına 1 hafta 10 gün kala bana Manisa Vergi Dairesinden bir kağıt geldi. 2007 yılında yüzde 90 oranıyla bir rapor almıştım. Bundan 8 ay sonra evde bakım hizmetlerinden yararlanmak için raporun aslını istediler. Raporun aslını vermemek için ben de bunun üzerine tekrar heyete girdim. 2007 yılında yüzde 90 raporumla otomobilimi almıştım. Aynı doktor denk geldi. Ne hikmetse bilmiyorum oranı yüzde 90’dan yüzde 83’e düşürmüş. Ben ikinci aracı 2012 yılında aldığımda da tekrar aynı raporla yani yüzde 90 raporum elimdeydi ve ben onu aldım. 5 yıl geçtikten sonra Manisa Vergi Dairesi benden ÖTV’yi, ceza ve bir de faiziyle birlikte 21 bin TL geri istiyorlar” dedi.

Gelen ceza sonrası hemen hastaneye gittiğini kaydeden Doğan, “Bunun karşısında hastaneye gittim. Hastanede doktor yok dediler başhekim yardımcısıyla görüştüm. ‘Hastanede o doktor yok, biz şu anda bir şey yapamıyoruz. Vergi Dairesi rapor kabul ediyorsa itiraz hakkın var. Yeniden bir başka hastaneye göndereceğiz seni oradan götürür verirsin’ dediler. Vergi Dairesi Başkanlığı da ‘Hayır, biz bu cezayı alacağız, sen gidersin mahkeme açarsın. İster mahkeme aç ister bizimle uzlaş’ dediler. Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde heyete girdim, yüzde 99 rapor aldım. O raporu da Vergi Dairesi Başkanlığına sundum. Başkan yardımcısı çok ilgilendi bizimle sağ olsun ama ‘Bir şey çıkacağını zannetmiyoruz ama siz yine de verin. Değerlendirmeye alacağız’ dedi. Mağdurum, yetkililerden de yardım bekliyorum. Bu kanunu çıkaran devletimizden yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanıma, Başbakanımıza sesleniyorum; engelliyim, bu olay bize bir yardım olarak yapılıyorsa neden bizi bu kadar mağdur ediyorlar. Ben nereden yaklaşık 30 bin lira bulup getireceğim. Bu devlet hastanesi aynı devlet hastanesi, bunu benden soracaklarına o doktordan sorsunlar” şeklinde konuştu.

“Hastalığının iyileşmesi mümkün değil”

Genetik bir hastalık olan kas erimesi hastalığı olduğunu kaydeden Doğan, şunları söyledi:

“Benim hastalığım kas erimesidir. İyileşmesi mümkün değildir. 15 yaşından beridir bu hastalığa yakalandım zaten genetik bir hastalıktır. İyileşmesi mümkün değildir. Ege Üniversitesinden aldığım biyopsi raporum var. Bu hastalığın kesinlikle iyileşme durumu yok. Benim peşime düşeceklerine doktora sorsunlar. ‘Bu adam ne oldu da 7-8 ay sonra engelli durumu 90’dan 83’e düşmüş’ diye doktora sorsunlar. Ben vatandaş olarak bilmeyebilirim. Alınan raporun sürekli geçerli olduğunu, tekrar heyete girmeye gerek olmadığını. Benden istediler gittim. Bana demeleri gerekirdi ki ‘Kardeşim sen 8 ay önce benim hastanemde heyete girmişsin ben sana ikinci raporu veremem demeleri’ gerekiyormuş. Bunu bana yeni söylüyorlar. Ben de engelliyim zaten kendimi çok fazla savunamıyorum, gezemiyorum. Bana ne derlerse onu yaptım.”