(Özel) Kavun tohumu toprakla buluştu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kavun tohumları toprakla buluştu. Meşhur Kırkağaç kavununu bazı çiftçiler el yöntemiyle toprağa ekerken, bazı çiftçiler ise traktör kullanmayı tercih etti. Tohum ekimlerinin bitmesinin ardından çapa yapılacak tarlalarda Ağustos ayında da hasat yapılması bekleniyor. Hasat edilen kavunlar daha sonra serin ortamlardaki depolara asılarak tüketiciye ulaştırılacak. 10 bin dönüm dekar alanda ekilen yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden Kırkağaç kavunundan bu yıl 30 bin tonluk üretim hedefleniyor.

Dekar başına 3 tonluk ürün beklentileri olduğunu söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Emin Özarı, "Türkiye’nin dünyaca ünlü Kırkağaç kavunu yavaş yavaş toprakla buluşuyor. Tohumlarımız, çiftçilerimiz tarafından topraklara ekildi ve fidan olarak gün yüzüne çıkmaya başladı. Kavunlarımızın Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayı içerisinde ekimi yapılır. Bu aşamadan sonra çapalama işlemi yapılacak. Daha sonra sulama işlemi ile devam edilecek. Bu süreç Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürecek ve kavunlarımız meyvesini vermeye başlayacak" dedi.

Sahte Kırkağaç kavunu için uyardı

Kırkağaç kavununun Ağustos ayında hasat edildiğini ancak bazı satıcıların Haziran ayında Kırkağaç kavunu adı altında satış yaptığını söyleyen Özarı, "Haziran ayının başlarında bizim kavunlarımız daha meyve bile dökmemişken, Kırkağaç kavunu adı altında ülkemizin her tarafında maalesef kavun satışı yapılıyor. Bu da Kırkağaçlı çiftçiyi üzüyor. Bu kavunların şekli Kırkağaç kavunu şeklindedir ama Kırkağaç topraklarında üretilmiş kavun değildir. Bizim topraklarımızın Allah tarafından verilmiş bir özelliği vardır. Lezzeti, aroması ve lif yapısı çok farklıdır. Kırkağaç kavunu Ağustos ayının ilk haftası itibariyle çıkmaya başlıyor. Kavunlarımız daha çok iç pazarda tüketiliyor. İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere satış gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı olarak da özellikle Almanya’dan yoğun talep oluyor” diye konuştu.

70 yıldır çiftçilikle uğraştığını söyleyen 77 yaşındaki kavun üreticisi Hüseyin Gedik ise "Kavunlarımızın ekimini yapmaya başladık. İlk olarak çapayla toprağı kazıp, içerilerine tohum ve gübre atarak ekimini yapıyoruz. Bir hafta sonra fidan olarak toprak üzerine çıkıyor ve onları çapalayıp, ilaçlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tohumların üzerlerini örterek sıcaklardan koruyoruz. Ağustos ayında kavunlarımız olduktan sonra hasadını yaparak depolarımıza götürüp satım zamanına kadar saklıyoruz. Alıcı daha sonra bizden alarak Türkiye’nin her yerine kavunlarımızı götürüyor. Bizim kavunlarımızın diğer kavunlara benzemez. Hem tadıyla hem de dayanaklılığıyla dünyaca ünlüdür" diye konuştu.