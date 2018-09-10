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(Özel) Kırkağaç ay çekirdeği, Çin ay çekirdeğine karşı

Kavunuyla meşhur olan Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5 bin dekarlık bir alanda ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeğinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Kavunuyla meşhur olan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5 bin dekarlık bir alanda ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeğinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor. İlçe çiftçileri son dönemlerde Çin'den ithal edilen çerezlik ay çekirdeğinde marka olmayı hedefliyor.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çerezlik ay çekirdeği hasadına başlandı. Yaklaşık 5 bin dekarlık bir alanda ekimi yapılan ay çekirdeğinde 2 bin 500 ton rekolte hedefleniyor. 9 lira ile 12 lira arasında alıcı bulunan ay çekirdeğinde üreticiler bu yıl verimden memnun. Kavunuyla meşhur olan Kırkağaç şimdi de ay çekirdeğiyle marka olmayı hedefliyor. Ay çekirdeğinde hasat dönemini değerlendiren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Emin Özarı, “Kırkağaç ilçemiz kavunuyla ün yapmış bir ilçedir. Bunun yanı sıra Kırkağaç'ta çiftçilerimiz Ziraat Odamızın tavsiyeleri üzerine çerezlik ay çekirdeği ekilişine de yönelmişlerdi. Bu yıl itibariyle ilçemizde 5 bin dekarlık alanda bir çerezlik ay çekirdeği ekimimiz mevcuttur. Buradan yaklaşık 2 bin 500 ton rekolte elde etmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimiz tarlalarından çerezlik ay çekirdeklerini hasat etmeye başladılar. İlçemizde ekilmekte olan çerezlik ay çekirdeklerimiz standart tohumlardan elde edilen ay çekirdekleridir. Yani genetiğiyle oynanmış hibrit tohum bugüne kadar bizim tarlalarımızda ekilmemiştir, ekilmeyecektir de. Böyle olunca genetiğiyle oynanmamış, GDO'lu olmayan tamamen organik şartlarda elde edilmiş, standart tohumlardan elde edilen çerezlik ay çekirdeğimizi üretiyoruz. Biliyorsunuz son yıllarda Çin'den oldukça fazla ay çekirdeği ithal edilmektedir. Onlar hibrit tohumlardan elde edilen ay çekirdekleri olduğu için bizim ay çekirdeğimizi tercih etmeniz tüketicilerimiz için daha önemli ve daha sağlıklıdır” diye konuştu.

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