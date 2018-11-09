(Özel) Kırkağaç kavunu kolonyası

Kırkağaç Ziraat Odası tarafından üretilen kavun kokulu kolonyanın ardından sırada kavunlu krem, meyve suyu, şampuan ve sabunun olduğu öğrenildi.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlatılan Kırkağaç Kavun Kolonyası büyük ilgi görüyor. İlk etapta Kırkağaç Kavunun kolonyasını daha sonraki süreçte ise kavunlu meyve suyu, kavunlu sabun ve kavunlu vücut şampuanı yapacaklarını söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Emin Özarı, amaçlarının Kırkağaç Kavununu daha fazla kitlelere duyurmak olduğunu söyledi.

İHA muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Emin Özarı, “Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı olarak bugünden itibaren Kırkağaç Kavun Kolonyasını satışa sunduk. Bilindiği gibi bizim kavunumuz sadece Türkiye'de değil dünyaca meşhurdur. Kavunumuzun bu tarafını hep ihmal ettik. Bu sebeple kavun kolonyası başlangıç olsun dedik. O nedenle kavun kolonyamızı piyasaya sürdük. Bunu yaparken amacımız Ziraat Odamıza her hangi bir gelir elde etmek değildir. Zaten bir kar amacı güden kuruluş değiliz. Tamamen çiftçiye odaklı bir kuruluşuz. Bizim tek amacımız Kırkağaç Kavunumuzu biraz daha ön plana çıkarmak. Gündelik yaşantımızda konuşulacak hale getirmek. İnşallah kolonyanın arkasından, kavunumuzun meyve suyunu, kremini, sabununu üreteceğiz. Bunlar hep farkındalık oluşturmak için yapılabilecek projelerimiz. Kırkağaç Kavunu Kolonyası projemizi bu saydığım yan ürünlerimizle destekleyerek, ilerleyen günlerde bu tür projelerle tüketicilerimizin karşısına çıkıp hem Kırkağaç Ziraat Odamızın hem de Kırkağaç Kavunumuzun ismini daha konuşulur hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Kalıcı bir kokusu var

Kavun kolonyasının gerçekten çok güzel olduğunu ve saatlerce kokusunun çıkmadığını kaydeden Özarı, "Sanki bir kavun kesmiş gibi çok hoş bir koku yayılıyor çevreye. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kolonyamızı kullanan kadınlar çok memnun kalıyorlar. İnşallah Kırkağaç kavunumuzun kendisinden bahsettirdiği gibi, kolonyamızda adından söz ettirecek. Daha öncede söylediğim gibi amacımız farkındalık oluşturmak. Odamızın kesinlikle hiçbir kar amacı yoktur. Herhangi bir maddi gelir beklemiyoruz. Tamamen ilçemizin kavununu daha da ön plana taşımak istiyoruz. Bugün kavun kolonyasını yaptık yarın ise meyve suyu, krem, el sabunu ve vücut şampuanı projelerimizi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Emin Özarı ayrıca piyasaya sürdükleri kavun kolonyasını 10 TL'ye satışa sunduklarını belirtti.

Kavun kolonyası ile tanışan vatandaşlar ise Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığına bu proje için teşekkür ederlerken, kavun kolonyasını çok beğendiklerini söyledi.