(Özel) Koruk suyu şifa kaynağı

Ekşimsi tadıyla metabolizmayı hızlandıran, antioksidan kaynağı olan ve hazmı kolaylaştıran koruk suyu gelen talep üzerine Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsünde seri olarak üretilmeye başlandı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü üzüme katma değer verecek alternatif ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Enstitü bünyesinde üretilen üzüm suyu, üzümler, üzüm reçeli, kuru üzüm, üzüm sirkesi, salamura yaprak, koruk konservesi, üzüm pestili, üzüm sucuğu gibi ürünlerin sadece satış noktasında piyasaya sürülmesine rağmen oldukça yoğun talep görüyor. Geçtiğimiz yıllarda ön araştırması yapılan ve deneme amaçlı üretilen koruk suyu artık seri üretime geçti. Bu yıl gelen yoğun talep sonrası enstitü bahçesinde üretilen üzümlerden elde edilen korukların suları çıkarılarak 200 cc’lik ve 1 litrelik şişeler halinde satışa sunuluyor.

İçinde hiçbir katkı maddesi yok

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak amaçlarından bir tanesinin üzüme katma değer kazandırabilmek için üzüme alternatif ürünler yetiştirebilmek ve farklı ürünler işlemek olduğunu dile getiren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, “Bunlardan bir tanesi de koruk suyu. Daha önceki yıllarda ön araştırma ve deneme amaçlı olarak yaptığımız koruk suyunun artık seri üretimine geçmiş durumdayız. Çünkü taleplerimiz bu yıl artış sağladı. Koruk suyu geleneksel olarak daha önce annelerimizin, büyüklerimizin yaptığı üzümün koruk halindeyken, daha olmamışken üzümün suyunun sıkılıp tamamen hiçbir katkı maddesi olmadan ambalajlanması, şişelenmesiyle üretimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Antioksidan kaynağı

Koruk suyunun özellikle üzüm ürünü olduğundan dolayı bir antioksidan kaynağı olduğunu ve oldukça faydalı bir ürün olduğuna dikkat çeken Ünal, "Bunun dışında gıda yönüyle hazmı kolaylaştırıcı gibi artıları var. Bununla beraber özellikle bazı yemeklerde salatalarda, bamya gibi yemeklere katılarak kullanılabiliyor. Bunun dışında koruk suyunu bizim yan ürünlerimiz olan kırmızı ve beyaz üzüm suyuyla karıştırarak da ikramını sunumunu yapıyoruz. Çünkü üzüm suyu şeker oranı yüksek, şekerli bir ürün olduğu için kimi tüketicilerimize her ne kadar meyve şekeri de olsa şekerli gelebiliyor ama koruk suyuyla karıştırdığımız zaman şeker dengesi koruk suyundaki asitle beraber dengelendiğinden tüketimi daha kolay ve daha hoş şekilde geliyor. Koruk suyu isminden de tahmin edilebileceği gibi asit oranı yüksek, ekşi bir tat yani ekşi bir içecek. Direk tüketim herkes tarafından tercih edilemeyebilir ekşiliğinden dolayı. Salataya katıldığında veya diğer ürünlerle beraber paçal yapılarak çok rahat tüketilebilir" diye konuştu.

"Sanayicilerin devreye girmesi lazım”

Kurum olarak sadece yeni ürünleri ortaya çıkarıp tanıtımını yaptıklarını bundan sonrasının ise sanayicilere düştüğünü aktaran Ünal şunları söyledi:

"Bizim kurumumuz araştırma enstitüsü olduğu için bir üretim kurumu olmadığı için biz anca alternatif ürünleri tüketicinin beğenebilecek hale, son ürün haline getiriyoruz ve tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki kısım herhangi bir sanayicinin bunu devralıp hem iç piyasaya sürmesi hem de dış piyasaya ihracı konusunda sanayicilerin devreye girmesi gerekiyor.”

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde üretilen koruk suyunun 200 cc’lik şişesi 1,25 lira, 1 litrelik şişesi ise 5 liradan satışa sunuluyor.