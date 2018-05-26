(Özel) Manisa’da yetiştirdiği tropikal meyveye sipariş yağıyor

Anavatanı Güney Amerika olan ve başta şeker hastalığı olmak üzere çok sayıda hastalığa iyi geldiği belirtilen pepino, kavun ve muza benzer tadıyla da büyük ilgi görüyor.

Saruhanlı’da kurduğu 4 dönümlük serada çiftçilik yapan İsmail Eroğlu, daha önce yetiştirdiği meyve ve sebzelere alternatif bir ürün ararken pepino meyvesini buldu. Türkiye’de son zamanlarda yetiştirilmeye başlanan pepinoyu yakından araştıran Eroğlu, serasının bir bölümüne bu meyveyi ekti. Daha sonra hasadını yaptığı meyvenin satışını yapan Eroğlu, şimdilerde gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyor. Pepino meyvesinin üretimi hakkında bilgi veren Eroğlu, "Bu meyvenin ilk önce fidesini köklendiriyoruz. Daha sonra da toprakla buluşturuyoruz. Dikildikten sonra bir ay içinde çiçeklenmeye başlıyor. Daha erken diktiğimiz bir fidan iyice olgunlaştı ve meyve vermeye başladı. Bir meyve yaklaşık 250 gram civarında oluyor. Bizim ülkemizde çok bilinen bir meyve değil. Anavatanı Peru’dur. Bende Saruhanlı’da örnek olsun diye seramıza ektim, şu anda meyvelerini topluyoruz” dedi.

"Şeker hastalığına çok iyi geliyor"

Pepinonun bir çok hastalığa da iyi geldiğini söyleyen Eroğlu, "Bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Şeker hastalığına çok iyi geliyor, kolesterolü düzenliyor, kan dolaşımını hızlandırıyor, kansere ve kalp krizine karşı koruyor. İçerdiği yüksek potasyum oranı ile kan şekerini düşüren, barındırdığı A, B ve C vitaminleri ile kansere ve kalp krizine karşı koruyan, ilaç gibi bir meyve olan tropikal kökenli egzotik meyve pepino, kavun, muz ve ananasa benzeyen tadı ile büyük ilgi görürken şeker hastalarına da yeni bir umut kapısı haline geldi" diye konuştu.

"Türkiye’nin her yerinden siparişler geliyor"

Türkiye’de insanların yeni keşfettiği bir meyve olduğunu sözlerine ekleyen çiftçi Eroğlu, "Bu sene fidesini yetiştirmeye başladığımız için Türkiye’nin her yerinden siparişler geliyor. Gelen siparişleri ücretsiz kargo ile gönderiyoruz. Tarlaya ekmek için isteyenler de oluyor. Onlara da ekeceği tarlaya göre hesaplayıp o şekilde veriyoruz. Bir dönüme 50 santimetre ara ile dikildiğinde 2 bin tane fide dikiliyor. Yeni ve fazla bilinmeyen bir ürün olmasına rağmen pepinoya olan talepte artış var. Bu ürünün özelliğini, faydalarını bilenler bizi arıyorlar. Kimi tarlaya ekip üretimini yapmak için kimi de şeker hastalığını yenmek için bahçesine birkaç tane dikip meyvesini topluyor. Manisa bölgesinde bu ürünü yetiştiren bulunmuyor. Ama yavaş yavaş bu ürünü insanlar tanımaya başladı. Bundan sonra talebin çoğalacağı belli oluyor. Şimdi normal de fidelerin toprakla buluşması daha yeni oluyor fakat biz serada yetiştirdiğimiz için şu anda meyvelerini topluyoruz. Pepino çok verimli bir meyve. Dalında meyve oluşmuşken bir taraftan da çiçeklenmeye devam ediyor. Meyve 250 gram kadar olduğu için bitki üstteki çiçekleri de rahatça taşıyor” ifadelerini kullandı.