Özel öğrenciler protokole pankart hediye etti

Atatürk Özel Öğretim Sınıfı Öğretmeni Aslı Akdemir öncülüğünde, hafif düzey özel öğretim sınıfı öğrencileri, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Müdürü Adem Sümen Şube Müdürleri İbrahim Özel ve Hüseyin İzci, öğrencileri makamlarında ağırladı. Atatürk Özel Öğretim Sınıfı Öğretmeni Aslı Akdemir, “3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle sınıf olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte küçük pankartlar hazırlayarak ziyaret ettiğimiz kurumlara hediye ediyoruz" dedi

İlçe Milli Eğitim Adem Sümen, öğretmen Aslı Akdemir’i öğrencilere böyle farklı bir etkinlik fırsatı sunduğu için teşekkür etti. Kendileri için normal sanılan bu etkinliğin, çocuklar için hayatlarında unutulmaz bir anı ve iz bırakacağını dile getiren Müdür Sümen, devletin de özel gayesinin, özel eğitime ihtiyaç vatandaşların, toplumun içine çıkarmak olduğunu ifade etti.

Kaymakam ve savcılara ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’i ziyaretin ardından Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Cumhuriyet savcıları Cihan Çelebi ve Mehmet Ateş’i de ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler Engelliler Haftası münasebeti ile hazırladıkları pankartları takdim etti.

Ziyaretin kendisini son derece duygulandırdığını belirten Kaymakam Osman Güven, “Engelliler Haftasında yaptığınız bu ziyaret çok anlamlı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Okulun idareci ve öğretmenleri manevi değeri çok yüksek bir görev ifa ediyor. Hele hele engelli öğrencilerimize eğitim vererek, çok daha ulvi bir görev ifa ediyorsunuz. O yüzden sizlere ayrı bir önem veriyoruz. Özel eğitime verdiğimiz önem, açtığımız okullardan, kurumlardan zaten anlaşılıyor" dedi.

Özel öğrenciler daha sonra diğer kurumları ziyaret ederek elindeki pankartları vererek farkındalık oluşturdu.