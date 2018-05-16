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16 Mayıs 2018 18:49

Özel öğrenciler üniversiten mezun olup, kep giydi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu ile Salihli Tüm Engelliler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen temsili mezuniyet töreninde Otizm ve Down sendromlu 33 öğrenci kep giydi, mezuniyet belgesi alarak üniversiteden mezun oldu.

Özel öğrenciler üniversiten mezun olup, kep giydi

16 Mayıs 2018 18:49


Salihli Beş Eylül Yerleşkesi bahçesinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Yüksek Okul Müdürü Doçent Doktor İlkay Dilber, tüm engellilerin yanında olmayı kendilerine ilke ve misyon edindiklerini belirterek, “Bugünde Engelliler Haftası dolayısıyla Salihli’deki Otizm ve Down sendromlu arkadaşlarımızı bir günlüğüne de olsa sınıflara aldık, üniversite hayatını yaşattık, en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Şimdide bu tören ile onları mezun ediyoruz. Onların yapabilecekleri belki sınırlıdır. Ama ufukları çok geniştir. O yüzden sadece bir gün değil her zaman önlerindeki engellerin yüreklerdeki engellerin kalktığı güzel bir dünyayı onlar için arzuluyorum. İyi ki mezun oldular, bugün iyi ki mezun ettik onları” dedi.


Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk ise “Bugün aralarında Otizm ve Down sendromlu çocuklarımızın da bulunduğu 33 kişi çok güzel keyifli bir gün geçirdi. Sınıflara girdiler, öğrencilerle birlikte ders işlediler. Kantinde alış veriş yapıp oyun oynadılar. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları her şeyi bugün bire bir yaşadılar. Çocuklarımızın yüzü gülüyor, ailelerimiz çok mutlu oldular. Daha ne isteyebiliriz ki” diye konuştu.


Temsili mezuniyet töreninde diploma alan Mehmet Barışık “Anlatılmaz, tarif edilemez bir duygu yaşadım. Çok mutlu oldum” dedi.


Öğrenciler törende Yüksek Okul Müdürü Doçent Doktor İlkay Dilber, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık’tan diplomalarını alırken, tören özel öğrencilerin keplerini havaya atması ile son buldu.




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