Özel öğrencilerden özel program

Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Engelliler Haftası kutlama programı Yunus Emre Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Bçvş. Nedim Yerli, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya, Öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Atatürk Ortaokulu Rehber Öğretmeni İmdat Şanlı, “Engelliliğin belli başlı nedenleri arasında akraba evlilikleri, aşıların zamanında yapılmaması ve kazalar gibi nedenler yer alır. Engellilerde yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak ve gelir sağlamak zorundadır. Engellilere acımak, onlara duygusal yaklaşmak çözüm getirmez. Onlara empatiyle yaklaşmak zorundayız. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım ve hiç bir engellinin de isteyerek olmadığını bilelim. Hepinize kazasız, sağlıklı günler diliyorum. Her çocuk özeldir, eğitim her yaşta, eğitim düzeyinde kabiliyetlerine ve yeteneklerine göre öğrencilerimize sunulması gereken bir haktır. İlçemizde engelli öğrencilerimizin her engeline yönelik eğitim ortamları mevcuttur. Öğrencilerimizin engelliler haftasını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Engelsiz yarınlar dileklerimle" dedi.

Konuşma sonrasında engelli öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve müzik programı gerçekleştirildi.