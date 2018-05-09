Özel öğrencilerden Turgutlu’da fark oluşturan etkinlik

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engeliler Haftası etkinlikleri Turgutlu’da da başladı. Belediye hizmet binası önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklerde hafta boyunca çeşitli aktivitelerin olacağı öğrenildi. Kortej yürüyüşüne Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yenir, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Yürüyüşe katılanlar Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na kadar mehter takımı eşliğinde yürüdü. Burada öğrencilere ve katılımcılara pamuk helva, patlamış mısır, lokma, Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Etkinlikte konuşma yapan Kaymakam Uğur Turan, özel öğrencilere her zaman destek verdiklerini, onları hiç zaman unutmayacaklarını dile getirdi. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Belediyemiz önünden başlayan bir kortej yürüyüşü ile alanımıza ulaştık. Özel öğrencilerimiz ve okulumuz bizim göz bebeğimiz. Bu tip etkinliklerde her yıl üzerine birşeyler daha koyarak farkındalığın daha da artmasını sağlıyoruz. Bugün de bunu başardığımıza inanıyorum. Kortej yürüyüşümüze vatandaşlarımızın ilgisi alakası bizleri oldukça memnun etti. Cuma günü de bunun ikinci ayağını da gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Alanda bulunan öğrenciler daha sonra Belediye Başkanı Turgay Şirin’in destekleriyle gelen ata binerek kısa birere gezinti yaptı. Çalınan birbirinden güzel müzikler eşliğinde dans eden öğrenciler eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.