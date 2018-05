(Özel) Ramazan’da sigarayı bırakmak isteyenlere ’Nane tüketin’ önerisi

Sigara bir dudak tiryakiliği oluyor. İftardan sonraki zaman aralığında bol bol sigara içerek hem susuzluğumuzu gidermiş hem de ’sigara yakayım’ olayını kontrollü ele almış oluruz" dedi.

Ramazan ayında protein, vitamin ve mineral kaybetmeden dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Bengü Ünal, "Bu dönemde özellikle uzun süre açlık ve susuzluk ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu dönemde sağlıklı beslenme çok önemlidir. Bu dönemde açlık nedeniyle metabolizma yavaşlamakta. Yavaşlamasıyla beraber enerji düşüklüğü de görülmekte. Kişilerde en çok karşılaştığımız şey yorgunluk halsizlik, dikkat eksikliği ve sinir gibi sorunlar. Bunları daha kontrollü bir şekilde ele almak için uygun beslenmek gerekiyor. Bunun için sahurun olması gerekiyor. Sahur asla atlanmaması gereken bir öğün. Sahura kalkmadan oruç tutmak daha fazla enerji kaybedip kişilerde daha çok sinirlilik hakimiyeti olabilir. Bu yüzden sahura kalktığımızda protein ağırlıklı; süt, yumurta, peynir gruplarıyla beraber tam tahıllı besin tüketimi yapabiliriz. Sahurda yağlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunun yerine daha çok hafif şekilde kahvaltıyla başlayabiliriz. Sahurda özellikle su içmek gerekir. Ben genelde oruç tutan kişilere sahurda bir porsiyon meyve ve su tüketmelerini öneririm. Bu genelde kan şekerimizi daha iyi ayarlıyor" diye konuştu.

Ramazan’da kabızlık problemi çekenlere de tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Ünal, "Ramazanda oruç tuttuğumuzda genellikle kişilerde susuzluk ve açlıkla beraber kabızlık problemleri oluyor. Kabızlık yaşamamaları adına tam tahıllı besin tüketimiyle beraber bunlar tam tahıllı besin gruplarıyla beraber posa miktarı açısından zengin olan meyve, badem ve ceviz gruplarından tüketebiliriz" dedi.

"Hurma kan şekerini dengeliyor"

İftardan sonra yenilen hurmanın kan şekerini dengelediğini sözlerine ekleyen Ünal, "İftarda kan şekerinin düşmemesi açısından ilk bir bardak su içtikten sonra arkasından hurmayla başlayabiliriz. Hurma kan şekerini dengeliyor. Arkasından bir kepçe çorba içerek yemek öncesi bir tercih başlangıç yapmış oluruz. Beynimiz bize 20 dakika sonra doygunluk hissini verir. Bu doygunluk hissine ulaşmamız için ise ana yemeklere saldırmamak gerekir. 15-20 dakika beklenmesi gerekiyor. Bu dönem arasında kişi isterse yapması gereken bir iş varsa onları yapabilir. Arkasından da ana yemeklere geçebilir" ifadelerini kullandı.

"Hazımsızlık yaşamamak için bir dilim tam tahıllı ekmek tüketin"

Ramazanda daha çok et ağırlıklı yemeklerin tüketildiğini ancak sağlıklı beslenme için et yemeklerinin yanında sebze yemeklerine de yer verilmesi gerektiğini belirten Ünal, "Ramazanda kişiler genellikle et ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyor. Ama et yemeklerinin yanında sebze yemeklerini de bulundurarak lif kaynağını arttırabiliriz. Bu da bizim sindirim sistemimizi rahatlatır. Ramazan ayı içerisinde en büyük problemlerden birisi de hazımsızlık. Hazımsızlık yaşamamak için ise besin tüketimi yaparken bir dilim tam tahıllı ekmek bulunması gerekir. Aynı zamanda vücudun enerji kaybı yaşamaması için de süt yoğurt gruplarından tercih edebiliriz. Ama özellikle demir eksikliği olan kişilerin et yemeğinin yanında yoğurt yememelerini tavsiye ediyorum. Etin yanında yoğurt yediğimizde demir emiliminin daha çok azalttığımız için kansızlık probleminin daha çok artıyor. İftardan sonra yaklaşık 2 saat sonra ara öğün yapabiliriz. Bu ara öğünde ise bir porsiyon meyve olabilir, badem, ceviz grubu olabilir. Hem enerji kaybetmemiş hem de tokluğumuzu daha iyi ayarlamış oluruz. Yatmadan bir saat öncesinde ise süt yoğurt gibi besinler tüketebiliriz. Bu süt yoğurt grubu enerjimizi daha iyi bir dengede tutar" şeklinde konuştu.

İftardan sonra içilen suya iki çubuk tarçın atmanın kan şekerini dengeleyeceğini söyleyen Ünal, "İftardan sonra içtiğiniz suyun içerisine iki tane çubuk tarçın ekleyerek kan şekerini ayarlayabilirsiniz. Bu dönemde özellikle elektolit kaybımız da çok oluyor. Bunu yaşamamak adına günde bir bardak soda içilebilir" diye konuştu.

"Nane tüketerek nikotini kontrol altına alabilirler"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hem oruç tutmak hem de sigaradan uzaklaşmak isteyenlere de önerilerde bulunan Diyetisyen Bengü Ünal, "Nane tüketimi yaparak nikotin açısından kendilerini daha kontrollü yapabilirler. Sigara bir dudak tiryakiliği oluyor. İftardan sonraki zaman aralığında bol bol sigara içerek hem susuzluğumuzu gidermiş hem de ’sigara yakayım’ olayını kontrollü ele almış oluruz" dedi.

Kan şekerinin düşmesiyle birlikte iftardan sonra tatlı ihtiyacının doğabileceğini sözlerine ekleyen Ünal, "İftardan sonraki iki saat sonrasında meyvelerden bu ihtiyaç sağlanabilir. Ama bu dönemde çok tatlı yemek istenirse haftada iki kez süt ağırlıklı tatlı tercihi yapılabilir. İftardan sonra iki top dondurma yemek hem kan şekerini ayarlar hem de sağlıklı bir tercih olur" ifadelerini kullandı.