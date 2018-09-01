180 liraya kendi klimasını kendisi üreten marangoz yarım litre suyla 16 saat boyunca serin havanın keyfini çıkarıyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki ilkokul mezunu marangoz Hasan Hüseyin Toğan, sıcak havadan bunalınca ucuz ve kısa yoldan serinleyebilmek için ilginç bir yöntem buldu. Maddi imkansızlığı sebebiyle yüksek maliyetler ödeyerek klima satın almak istemeyen Toğan, ekonomik bir klima yapmaya karar verdi. Elektrikle çalışan vantilatörü tahta bir kutuya sabitleyen Toğan, vantilatörü otomobil radyatörü birleştirerek buzlu suyla çalışan bir klima geliştirdi.

Toğan, 180 liraya mal ettiği klimanın yarım litre buzlu suyla 16 saat boyunca serin hava verdiğini iddia etti. Toğan, “Aşırı sıcaklardan dolayı 4-5 bin lira vererek, klima almayı düşünmedim. Dükkanımda böyle bir soğutucuyu kendim icat ettim. Normal bir klimanın gördüğü işi görüyor. Küçük sanayiye gittim. Bir otomobil radyatörü aldım. Üzerine su koymak için bir de kap aldım. Bunları birleştirdim. Küçük pet şişesindeki buzlu suyu sabah koyduğumda akşam saatlerine kadar soğutuyor. Devir daimle olduğu için su ısınmıyor. Pervane suyu çekişinde buzlu suyu ısıtmadığı için radyatör peteği suyu ön tarafa vererek, soğutmuş oluyor. Radyatör 75 lira, vantilatörü de 75 liraya aldım. Su kabını 30 liraya aldım. Pratik olduğu için yanımda eve de götürüyorum. Pikniğe götürüyorum. Küçük su şişesi bize yettiği için yanımda taşıyabiliyorum. Görenler komşularım şaşırıyor. İncelediklerinde gerçekten soğuttuğunu fark ediyorlar” diye konuştu.