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06 Haziran 2018 09:23

(Özel) Yetkili servise kızıp mağaza önünde yazıcısını parçaladı

Manisa’da bir vatandaş, garanti süresi içinde arızalanan yazıcıya verdiği paradan çok tamir masrafı istenince sinirlerine hakim olamayarak yazıcıyı satın aldığı mağazanın önünde parçaladı.

(Özel) Yetkili servise kızıp mağaza önünde yazıcısını parçaladı

06 Haziran 2018 09:23


Manisa’da Yılmaz Kızıldağ (36) isimli kırtasiye işletmecisi, 11 Nisan 2017 tarihinde bir teknoloji mağazasından KDV hariç 618 lira olan KDV ile birlikte 733 liraya satın aldığı yazıcının arızalanması üzerine garanti kapsamında tamir edilmesi için satın aldığı mağazaya götürdü. 15 gün boyunca mağazaya yazıcının durumunu sormak için sürekli gidip gelen Kızıldağ, mağaza tarafından ‘Ürününüz garanti kapsamı dışında arızalanmış. Tamir masrafı 720 lira’ denmesi üzerine sinirlerine hakim olamayarak aldığı yazıcıyı mağazanın önünde parçaladı.


Mağaza önünde paramparça ettiği yazıcıya tekme atarak sakinleşmeye çalışan Kızıldağ, "15 gündür gelip gidiyorum ürünüm ne oldu diye ama herhangi bir sonuç alamadım. Ürünüm garantili ve firma ürününün arkasında durmuyor. 600 liralık yazıcıya arıza nedeninden dolayı benden 720 lira para istendi. Ürünün kendisi 600 lira. Arıza nedeniyle de 720 lira para istendi. Bunları söylememe rağmen herhangi bir şey yapılmadı. 20 günden beri ben öğrencilere fotokopi çıkarıp veremedim, ödevlerini de yapamadım. 15 gündür gidip geliyorum. Burada mağdur oldum. Yine söyledim. Siz bilirsiniz dediler ben de ürünümü kırdım" dedi.


Kızıldağ, sinirle kırdığı yazıcının parçalarını toplarken çevredeki bir vatandaş da Kızıldağ’a destek vererek aynı sorunun kendi başına da geldiğini de savundu.




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