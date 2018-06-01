Özgür Özel Sarıgöl’de seçmenleriyle buluştu

Sarıgöl Gençlik Kollları Lokali önünde seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve partisi için vatandaşlardan oy istedi. Özgür Özel, "24 Haziran seçimlerinde en büyük vaadimiz huzur. Huzurlu bir Sarıgöl’ü, huzurlu bir Manisa’yı, huzurlu bir Türkiye’yi nasıl inşa edeceğimizi her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Çiftçinin sorunlarını Ziraat Odası Başkanından dinledim. Dolu zararı oldu, geçmiş olsun. CHP iktidarında gencin, öğrencinin, emeklinin, esnafın herkesin yüzü gülecek’’ dedi.

"Emeklilerin maaşları 2.200 TL olacak’’

Özgür Özel Sarıgöl Çavuşlar Mahallesinde yaptığı konuşmasında CHP iktidara geldiğinde emeklilerin maaşlarının en az 2 bin 200TL olacağını ileri sürerek, ’’Maaşlara bakıyorsunuz bir dengesizlik var. CHP İktidarında emekliler 2.200 TL’den az maaş almayacak. Bugün mazot 5 TL’nin üzerinde. CHP iktidarında çiftçilerimiz depolarına 3 TL’ye dolduracaklar. Mazotta KDV ve ÖTV kalkacak. Emekli yaşı da kadınlarda 40, erkeklerde 45 olacak’’ diye konuştu.

Özel, CHP iktidara geldiğinde çiftçilerin devlet bankalarına ve tarım kredilere olan borçlarının faizlerini sileceklerini ileri sürerek, "Çiftçilerin faizleri silinecek, ana paralarının da iki yıl da mahsulden mahsule ödeme yapmaları sağlanacak" dedi.

Özgür Özel, Milletvekili adayı Lale Erdoğan Tunçer, İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu ile birlikte ilçede seçim otobüsü ile tur atarak vatandaşları da selamladı. Özgür Özel, daha sonra çarşı esnafını da ziyaret ederek sohbet etti.

Özgür Özel, Sarıgöl programını Çimentepe, Özpınar, Çanakçı, Çavuşlar ve Bağlıca mahallelerinde vatandaşlarla bulaşarak tamamladı.