Özkan: "Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik"

Özkan, "Bugüne kadar neye söz veriyorsak hepsini yerine getirdik. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla buluştu. İlk ziyaretine Alaşehir ilçesinden başlayan Özkan, Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk ve yönetimi tarafından ilçe teşkilatında karşılandı. İlçe Başkanı Murat Ertürk ve beraberindeki partililerle birlikte Alaşehir’de esnafları ziyaret eden Özkan, pazaryerinde de vatandaşları ve pazarcı esnaflarını selamlayarak 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Sarıgöl ziyareti

Sarıgöl İlçesine de ziyarette bulunan Mehmet Ali Özkan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ile birlikte ilçeye bağlı Kahramanlar ve Yeniköy mahallesinde vatandaşla buluştu. Kahramanlar Mahallesi’nde iftar davetine katılan Özkan, orucunu mahalle sakinleriyle birlikte açtı.

Teravih namazını Yeniköy’de kılan Özkan namaz sonrasında mahallelilerle buluştu. Mahallelilere seslenen Özkan, Manisa’nın her ilçesi, beldesi, mahallesini zamanın yettiği ölçüde ziyaret etmeye çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza AK Parti’yi, yaptığımız hizmetleri, hedeflerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini isteklerini dinlemeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye’nin 24 Haziran’da yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tanışacağını vurgulayan Özkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hem cumhurbaşkanımızı hem de 600 milletvekilimizi seçeceğiz. Bunlardan 10’unu da Manisa’nın milletvekilleri oluşturacak. İnşallah güçlü bir cumhurbaşkanımız, onun kurduğu güçlü bir hükümet ve güçlü bir mecliste Türkiye’yi 2023’e taşıyacak icraatlar yapacağız. Bundan 20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında farkı sizler biliyorsunuz. 2000 öncesi hükümet emeklilere maaşlarını veremez durumdaydı. Birkaç gün sonra 12 milyon emeklimizin hesaplarına 1000’er lira ikramiye yatacak. Maaşların ödenip ödenmeyeceği kaygısı Türkiye’de artık yok. Özel sektörde sahil hiç kimse maaşını alamama kaygısı yaşamıyor. Nereden nereye geldik, aynı şekilde Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerimize 1000 lira ikramiye verecek. Bu her yıl devam edecek. Sadece 2 bayramda ödenen tutar 24 milyar lira. AK Parti iktidarlarından önce maaşların ödenebilmesi için İMF’den borç alan ülkeydik, hamdolsun şu anda IMF’ye borç verecek duruma geldik. Sağlık’ta eğitimde, savunma sistemlerimizde artık örnek alınan ülkelerden biri haline geldik" dedi.

"Hedefimiz Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak"

"24 Haziran’da sandığın başına gideceğiz, cumhurbaşkanımızı milletvekillerimizi seçeceğiz" diyen Özkan, "6 tane cumhurbaşkanı adayı var. Bir tarafta 5 benzemez bir araya gelmişler diğer tarafta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bir tarafta yapılan hizmetleri yıkacağım ve yapılması gerekenleri önleyeceğim diyenler diğer tarafta Türkiye’nin önüne yeni hedefler yeni projeler koyan tek lider var. O da cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tam 164 tane yeni projemiz var. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye dünyanın en büyük 23. ülkesiydi, 80 yılda 23. sıraya gelmiş biz bunu 15 yılda 17. sıraya taşımışız. 2023’te cumhuriyetin 100. yılındaki hedefimiz Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak Türkiye’yi dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri yapmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar neye söz veriyorsak hepsini yerine getirdik. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik" diye konuştu.

"Sulama sorunu sona erecek"

Sarıgöl’de sıkıntıları dinlediklerini aktaran Özkan, "Muhtarımız ve ilçe başkanımız bana sorunları aktardı, inşallah seçilip göreve başladığımızda köyümüzün sulama sıkıntısını gidermek olacak. İnşallah bu bölgeye bir gölet yapmak bizim boynumuzun borcu olsun. Manisamızın, Sarıgölümüzün neye ihtiyacı varsa bütün gücümüzle elimizden geleni yapacağız" dedi.