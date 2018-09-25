Özkan'dan Kula'ya teşekkür ziyareti

Milletvekilliği genel seçimlerinde Manisa AK Parti'den 5. sıra milletvekili seçilen Mehmet Ali Özkan, teşekkür ziyaretleri kapsamında Kula ilçe teşkilatını ve sanayi esnafını ziyaret ederek, genel seçimlerde Kula'nın göstermiş olduğu başarılardan dolayı teşekkür etti. İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililer tarafından karşılanan milletvekili Özkan genel seçimlerde Kula'nın göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik ve teşekkür etti. Özkan, genel seçimlerin geride kalmasının ardından gözlerin yerel seçimlere çevrildiğini hatırlattı. İktidar partisi olarak her an seçime girecekmiş gibi hizmet aşkıyla çalıştıklarını da hatırlatan Özkan, yerel seçimlerde Kula'da ve Manisa'da AK Parti'nin bayrağını dalgalandırarak vatandaşlara daha çok hizmet ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Genel seçimlerde AK Parti'den 5. sıra milletvekili olarak seçilmesinde Kula ilçe teşkilatının büyük katkısı olduğunun bilincinde olduğunu ifade eden Özkan, Türk halkının, Manisa'nın ve Kula'nın sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden var güçleri ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Teşkilatında partili üyeler ile bir süre sohbet ettikten sonra beraberindeki AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partili üyeler ile birlikte Kula Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret eden Özkan, esnafları tek tek dolaşarak hayırlı işler dileyerek genel seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Sanayi esnafının istek ve sorunlarını da dinleyen Özkan, vatandaşların dileklerini not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışma başlatacağını bildirdi.