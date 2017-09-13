Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimini ağırladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Yunus Öztürk’ü ziyarete Kulüp Başkanı Aktan’ın yanı sıra Asbaşkan Orkun Şıktaşlı ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Özcan Nalbantlar, Gökmen Aytaç ve Kulüp Müdürü Alparslan Kaya katıldı. Öztürk’e çiçek takdim ederek futbol takımının formasını hediye eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Kendilerinin de desteğiyle Manisa’da sporun daha da gelişeceğine inandığını ifade eden Aktan, “Spor kulüplerine ve amatör sporculara vereceğiniz desteklerle ilimizde spor yapan gençlerin daha da artacağına inanıyoruz. Sizlere bu görevde başarılar diliyorum. Sizlerle Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak işbirliği yapmaya her zaman açığız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise spor camiası ile sürekli istişare halinde olacaklarının sözünü verdi. Manisa’da son dönemde spor yapan gençlerin eskiye oranla daha şanslı olduğunu vurgulayan Öztürk, “İlimizde spor alanları özellikle belediyeler ve diğer kurumların desteğiyle çoğaldı. İnşallah bizde desteklerimizi arttırarak özellikle kulüp yöneticileri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak bu bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışacağız” diye konuştu.