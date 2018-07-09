Öztürk yaz spor okullarını ziyaret etti

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şube Müdürleriyle birlikte İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları kapsamında açılan kursları ziyaret ederek çocuklar, gençler ve aileleriyle bir araya geldi ve bol bol sohbet etti. İstek ve talepleri dinleyen Öztürk, antrenörlerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Buradan milli takıma sporcular yetiştirmek istiyoruz”

Manisa’da Yaz Spor Okulları’na katılımın yoğun olduğunu belirten İl Müdürü Yunus Öztürk, “22 branşta açtığımız kurslar Manisa merkez ve ilçelerimizde olmak üzere şuana kadar yaklaşık 7 bin kişinin başvurdu ve başvuru sayısının 9 bini geçmesini bekliyoruz. İl Müdürlüğü olarak bu yaz tatilinde yaklaşık 10 bin gencimize spor yapma imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Dönem boyunca dersleri ile meşgul olan çocuklarımız ve gençlerimiz, yaz tatili süresince hem eğlenmeleri hem de spor yapmalarını sağlamış olacağız. Manisa ilimiz yetenekli sporcuların bol olduğu ildir. İnşallah Yaz Spor Okulları’na katılan gençlerimiz arasından milli takıma kadar yükselecek yetenekler çıkar. İl Müdürlüğü olarak 7/24 çalışma arkadaşlarımızla çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın hizmetindeyiz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce amacımıza ulaştığımızı anlıyoruz. Ayrıca İl Müftülüğümüz tarafından görevlendirilen hocalarımız tarafından çocuklarımıza sporun yanında aynı zamanda Kur’an-ı Kerim dersi de veriyoruz. Çocuklarımız milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde yetişmesi ana amacımız. Ailelerimiz İl Müdürlüğümüze ve ilçe müdürlüklerimize çocukların kayıtları yapabilirler. Çocuklarını spora gönderen tüm anne ve babalara teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklarının spor kurslarına katılarak, sosyalleştiğini, günümüz teknolojisinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırıldığını belirten aileler, çocuklarının keyifli bir yaz geçiriyor olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür etti.