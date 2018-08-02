Özyurt ve Yeşilyurtlu kadınlar, Çanakkale’ye gitti

Salihli Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezileri kapsamında, ilçeye bağlı Özyurt ve Yeşilyurt mahallesi kadınları, Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından Çanakkale’ye uğurlandı. Uğurlama töreninde Başkan Kayda’ya, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Toker ile Özyurt Mahalle Muhtarı Ali Sarıkayalı eşlik etti. Başkan Kayda, "Özgürce gelebiliyorsak, bayrağımızın altında durabiliyorsak, Çanakkale Zaferi ve Atatürk sayesindedir. Çanakkale’de gezerken toprağa basmaya korkacaksınız. Çünkü orada 255 bin şehit yatıyor. Şehitlerimizin oradaki duygusu-ruhu sizi etkileyecek. Gezerken dualarınızı eksik etmeyin. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Allah güle güle gidip, güle güle gelmeyi nasip etsin. Hayırlı yolculuklar" dedi.

Çanakkale gezisine katılmanın heyecanını yaşayan kadınlar ise, Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ettiler.